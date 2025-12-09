Armas, dinero y droga: lo que dejó el operativo Apolo 13.0

El operativo Apolo 13.0 se ejecutó desde la madrugada en la Zona 5 y dejó diez detenidos, armas, dinero, droga y vehículos incautados.

La Policía Nacional ejecutó desde la madrugada el operativo Apolo 13.0 en cantones de la Zona 5, incluido El Empalme, con más de cien uniformados, para desarticular estructuras delictivas y reducir delitos graves.

Las intervenciones se realizaron de forma simultánea en El Empalme, Balzar, Mocache, Quevedo y Buena Fe, sectores catalogados como complejos por los organismos de seguridad.

El coronel William Calle, jefe policial de la Zona 5, explicó que estas áreas mantienen dinámicas delictivas sostenidas en el tiempo, vinculadas a secuestros, extorsiones y asesinatos.

Como resultado del operativo, la Policía reportó la detención de diez personas, entre hombres y mujeres, presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

Allanamientos y hallazgos en El Empalme

En el cantón El Empalme, los allanamientos permitieron decomisar más de diez cilindros de gas, motocicletas reportadas como robadas con números de chasis y motor adulterados.

Además, los agentes incautaron un vehículo que podría haber sido robado en Perú o Colombia, pero que habría sido regularizado en Ecuador.

El coronel Calle indicó que se coordinan investigaciones con Interpol para determinar el país de origen del automotor.

Detención de un guardia y dinero incautado

Durante el operativo, la Policía detuvo a un guardia de seguridad en El Empalme, a quien le encontraron una pistola y más de 8.000 dólares en efectivo.

Según el reporte oficial, el detenido no pudo justificar la procedencia del dinero, por lo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente.

Estos hallazgos se suman a armas, municiones y efectivo incautados en otros puntos intervenidos.

Rescate de secuestrados y enfrentamiento

Como parte del Apolo 13.0, la Policía informó sobre el rescate de dos personas que habían sido secuestradas en el cantón Naranjal.

En ese procedimiento se registró un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes, en el que uno de los sospechosos murió tras la acción policial.

Las autoridades no reportaron policías heridos durante esa intervención.

Detenidos y contexto criminal

Entre los aprehendidos consta alias “Leo”, señalado como gatillero de la organización Chone Killers, vinculado a una masacre ocurrida en un billar, donde tres hombres murieron.

Asimismo, entre los diez detenidos figura un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), según confirmó la Policía.

El coronel Calle señaló que existen investigaciones sobre funcionarios que detendrían vehículos para identificar cargas y luego facilitar robos.

Declaraciones oficiales y continuidad

El ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, informó que los decomisos de armamento, municiones, dinero y droga evidencian actividades como microtráfico.

Reimberg indicó que las acciones apuntan a afectar la economía criminal de grupos como Los Choneros y Los Lobos, y que los operativos continuarán (5).