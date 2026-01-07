Armas robadas en Puerto Bolívar son halladas en bodega ilegal de El Guabo

La noche del martes 6 de enero, unidades de Policía Nacional del Ecuador allanaron una vivienda del sector 3 de Noviembre, en El Guabo. En el lugar recuperaron armas —una de ellas robada días antes en Puerto Bolívar—, tras información reservada que alertó sobre una bodega ilegal usada por un grupo delictivo organizado (GDO).

El operativo se ejecutó alrededor de las 22h00, luego de labores de inteligencia que identificaron el inmueble como un punto de almacenamiento de armas, sustancias sujetas a fiscalización y vehículos de procedencia irregular. Durante el registro, los agentes confirmaron que una de las armas halladas pertenecía a una empresa de seguridad privada y había sido sustraída recientemente en Puerto Bolívar.

En el lugar también se incautó un subfusil calibre 9 mm, municiones de diferentes calibres, una alimentadora, dinero en efectivo y una sustancia verdosa, presuntamente marihuana. Adicionalmente, quedaron retenidas dos motocicletas, una con la serie alterada, lo que refuerza la hipótesis de actividades ilícitas asociadas al inmueble intervenido.

De acuerdo con el parte policial preliminar, los indicios encontrados habrían sido destinados al cometimiento de delitos como robos y sicariatos en distintos sectores de la provincia de El Oro. Las autoridades precisaron que las investigaciones continúan para establecer responsabilidades individuales y el alcance real de la estructura criminal.

Vínculo con el robo en Puerto Bolívar

La verificación del arma sustraída permitió conectar el allanamiento con un hecho previo ocurrido en Puerto Bolívar, donde delincuentes robaron armamento perteneciente a una empresa de seguridad. La coincidencia de características y registros fue determinante para confirmar su procedencia.

Fuentes policiales indicaron que este tipo de traslados de evidencias entre cantones es una práctica utilizada por organizaciones delictivas para dificultar el rastreo y dispersar riesgos, motivo por el cual se intensifican operativos coordinados en zonas estratégicas.

Cadena de custodia e investigaciones

Todo lo decomisado quedó bajo cadena de custodia al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias, conforme a los protocolos vigentes. Peritos especializados realizarán análisis balísticos, verificación de series, pruebas químicas de la sustancia incautada y pericias técnicas a los vehículos.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante el allanamiento. Sin embargo, señalaron que se ejecutan acciones investigativas para ubicar a los responsables, identificar rutas de abastecimiento y determinar si el inmueble funcionaba como centro logístico permanente del GDO.

Seguridad y control territorial

Desde la Policía se informó que se mantendrán operativos focalizados en sectores considerados de incidencia delictiva, con énfasis en inteligencia, patrullaje preventivo y control de armas. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a reportar información que contribuya a desarticular estructuras criminales, a través de canales oficiales y confidenciales.

El caso permanece en etapa investigativa, y cualquier novedad se comunicará por las instancias competentes conforme avancen las diligencias (12).