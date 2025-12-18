Arrestan a mujer acusada de esconder hojas de afeitar en panes del supermercado

La policía de Biloxi, en el estado de Mississippi, arrestó a Camille Benson, de 33 años, acusada de ocultar hojas de afeitar y anzuelos de pesca en productos de panadería vendidos en dos locales de Walmart, tras denuncias de clientes.

El caso salió a la luz luego de que varios clientes reportaran haber encontrado objetos cortantes dentro de panes y muffins adquiridos en supermercados Walmart de la ciudad. Los productos afectados estaban a la venta en un Walmart Supercenter y en un Walmart Neighborhood Market, ambos ubicados en Biloxi.

Encontraron hojas de afeitar

Las denuncias encendieron las alertas entre los empleados y las autoridades, debido al alto riesgo para la salud pública que implicaba la presencia de cuchillas ocultas en alimentos listos para el consumo. De acuerdo con los reportes policiales, al menos dos compradores encontraron hojas de afeitar dentro de un muffin de banana y de panes adquiridos en los locales.

El hallazgo motivó la retirada inmediata de los productos sospechosos y la intervención de la policía local para iniciar una investigación formal.

Cómo se detectó el sabotaje en los productos

El primer incidente ocurrió el 5 de diciembre, cuando un cliente alertó al personal del Walmart Supercenter tras descubrir una hoja de afeitar dentro de un pan. El hecho se reportó de inmediato a los supervisores del local, quienes activaron los protocolos de seguridad.

Tres días después, el 8 de diciembre, se registró un segundo caso similar en el Walmart Neighborhood Market. Otro comprador encontró una hoja de afeitar oculta en un pan adquirido en ese establecimiento, lo que confirmó que no se trataba de un hecho aislado.

Ante la gravedad de la situación, empleados revisaron el resto de los productos de panadería y detectaron más panes manipulados, algunos con anzuelos de pesca, lo que aumentó la preocupación por la posible existencia de más artículos contaminados.

Identificación de la sospechosa

La policía de Biloxi asumió el control de la investigación y procedió a revisar las cámaras de seguridad de ambos supermercados. Tras el análisis del material audiovisual, los agentes identificaron a Camille Benson como la principal sospechosa.

En las grabaciones, la mujer fue observada manipulando productos en el área de panadería y saliendo de uno de los locales con una bolsa blanca, comportamiento considerado relevante para la causa. Esta evidencia permitió a las autoridades avanzar con su localización.

La identificación de la sospechosa fue clave para establecer una línea temporal de los hechos y vincular los incidentes registrados en ambos supermercados.

Detención y cargos judiciales

El martes 16 de diciembre, agentes localizaron a Benson en el sector de Division Street, en Biloxi. Fue arrestada sin incidentes y trasladada al Centro de Detención de Adultos del Condado de Harrison, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las autoridades la imputaron por intento de mutilación, un delito grave según la legislación estatal, que podría acarrear una pena de hasta 7 años de prisión. Además, se le fijó una fianza de 100.000 dólares, de acuerdo con los registros judiciales.

Hasta el momento, no se ha informado si la acusada cuenta con antecedentes penales ni si ha presentado una declaración formal sobre los hechos.

Medidas preventivas y llamado a la comunidad

Tras la detención, la policía solicitó a todas las personas que hayan comprado pan o productos de panadería en los Walmart de Biloxi durante los primeros días de diciembre que revisen cuidadosamente los alimentos antes de consumirlos.

Las autoridades pidieron que, en caso de encontrar objetos extraños, se comuniquen de inmediato con la policía local y eviten manipular los productos para preservar posibles evidencias.

Asimismo, se indicó que la investigación continúa abierta para determinar si hubo más víctimas, si existen otros locales afectados o si la sospechosa actuó en solitario.

Reacción de Walmart y avance de la investigación

Desde la cadena Walmart, la empresa aseguró que la seguridad y salud de los clientes es su máxima prioridad. Como medida preventiva, se retiraron todos los productos potencialmente comprometidos y se reforzaron los controles internos en las áreas de alimentos.

La compañía confirmó que colabora plenamente con las autoridades y que mantiene comunicación directa con la policía mientras avanza la investigación. El caso sigue bajo análisis judicial y no se descartan nuevos cargos conforme se obtengan más elementos.