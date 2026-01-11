COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Deportes
Fútbol

Arsenal avanza en la FA Cup con victoria 1-4 ante Portsmouth pese a ausencia de Piero Hincapié

Arsenal superó 1-4 a Portsmouth en la tercera ronda de la FA Cup con un triplete de Gabriel Martinelli, pese a la ausencia por lesión del ecuatoriano Piero Hincapié.
Arsenal avanza en la FA Cup sin la presencia del ecuatoriano Piero Hincapié.
Arsenal avanza en la FA Cup sin la presencia del ecuatoriano Piero Hincapié.

Arsenal derrotó 1-4 a Portsmouth este domingo 11 de enero de 2026 en el Fratton Park de Portsmouth, Inglaterra, correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, logrando el pase a la siguiente fase gracias a un triplete de Gabriel Martinelli y un autogol, en un encuentro donde el equipo de Mikel Arteta buscaba continuar su camino en la competición pese a rotaciones y bajas.

Desarrollo del compromiso

Arsenal realizó diez cambios en su alineación titular respecto al empate 0-0 ante Liverpool por Premier League del jueves 8 de enero. El ecuatoriano Piero Hincapié no estuvo disponible por una pequeña lesión muscular en la zona de la ingle, sufrida en ese partido. Mikel Arteta aclaró que se trata de una dolencia de corta duración y que se evaluará su evolución en la próxima semana.

El partido comenzó con sorpresa para los visitantes: Colby Bishop anotó el 1-0 para Portsmouth a los 3 minutos. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que a los 8 minutos llegó el empate 1-1 mediante un autogol de Andre Dozzell tras un córner de Arsenal.

A los 25 minutos, Gabriel Martinelli puso el 2-1 con un cabezazo desde un córner cobrado por Noni Madueke. Antes del descanso, Arsenal dispuso de un penal al 43′, pero Madueke lo envió desviado.

Dominio en el segundo tiempo

En el complemento, Arsenal liquidó el encuentro rápidamente. A los 51 minutos, Gabriel Martinelli amplió a 3-1 con un remate tras centro de Gabriel Jesus. El brasileño completó su triplete (el primero en su carrera con Arsenal) al 72′, nuevamente de cabeza desde un córner de Madueke, estableciendo el definitivo 4-1.

El equipo de Arteta mostró efectividad en jugadas a balón parado, donde anotó tres goles (incluido el autogol). Portsmouth, que ocupa la 21ª posición en el Championship, generó resistencia inicial pero no pudo contrarrestar la superioridad visitante.

Lesión de Hincapié

Piero Hincapié llegó a Arsenal en septiembre de 2025 y ha enfrentado varias molestias físicas. Esta es la décima ocasión que se pierde un partido por lesión desde su arribo. El defensa ecuatoriano no jugó ante Portsmouth, pero Arteta minimizó la gravedad del problema en la ingle.

Arsenal, líder de la Premier League, mantiene su participación en todas las competiciones y avanza en la FA Cup, donde busca su título número 15. El sorteo de la cuarta ronda se realizará el lunes 12 de enero.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arsenal avanza en la FA Cup con victoria 1-4 ante Portsmouth pese a ausencia de Piero Hincapié

¡Gol agónico de Nkunku! Milan rescata empate 1-1 ante Fiorentina con Estupiñán de titular

Arsenal avanza en la FA Cup con victoria 1-4 ante Portsmouth pese a ausencia de Piero Hincapié

¡Gol agónico de Nkunku! Milan rescata empate 1-1 ante Fiorentina con Estupiñán de titular

