Arsenal venció 0-1 a Everton este sábado 20 de diciembre de 2025 en el Hill Dickinson Stadium, en el partido de la fecha 17 de la Premier League.

Viktor Gyökeres marcó de penalti a los 27 minutos tras una mano de Jake O’Brien en el área, permitiendo a los Gunners sumar 39 puntos y liderar la clasificación.

El ecuatoriano Piero Hincapié fue titular y se mantuvo en cancha todo el partido. Hincapié sumó su sexta titularidad consecutiva en Premier League, con los Gunners.

Primer tiempo: penalti decisivo

Everton comenzó con intensidad y presión alta, complicando la salida de balón de Arsenal. Los locales generaron aproximaciones, pero sin ocasiones claras. A los 25 minutos, Jake O’Brien cometió mano en el área al interceptar un córner con ambos brazos elevados. Tras revisión del VAR, el árbitro señaló penalti.

Viktor Gyökeres ejecutó el tiro desde los 11 metros y convirtió con potencia para el 1-0. El tanto permitió a Arsenal ganar control y posesión en la recta final del primer tiempo.

Piero Hincapié, titular por sexta jornada consecutiva junto a William Saliba, participó en la salida desde atrás y ganó duelos clave en defensa.

Segunda mitad: resistencia y oportunidades

Everton regresó con mayor agresividad y presionó alto, generando peligro en centros laterales. Arsenal resistió y tuvo chances: Leandro Trossard y Martin Zubimendi remataron al poste, pero sin ampliar la ventaja.

Piero Hincapié mantuvo solidez en la zaga, ganando duelos aéreos y manejando la pelota bajo presión de Thierno Barry. Los Gunners defendieron la mínima diferencia con orden en los minutos finales.

El partido terminó sin más goles, con Arsenal sumando tres puntos valiosos como visitante.

Arsenal lidera la Premier

Piero Hincapié, de 23 años, suma minutos como reemplazo del lesionado Gabriel Magalhães y forma dupla con Saliba en la defensa de Mikel Arteta.

Arsenal lidera la Premier League con 39 puntos, dos más que Manchester City. Everton queda en la zona media de la tabla. En la próxima jornada, Arsenal recibirá a Brighton.