El Arsenal FC, con el defensa ecuatoriano Piero Hincapié en la alineación titular, goleó 3-0 al Slavia Praga este martes 4 de noviembre de 2025. El encuentro se jugó en el Eden Arena, por la fase de grupos de la UEFA Champions League. El partido, de la jornada cuatro de la competición europea, vio los goles del equipo inglés marcados por Bukayo Saka a los 32 minutos desde el punto penal, y un doblete de Mikel Merino en la segunda mitad.

Hincapié, internacional por Ecuador, completó los 90 minutos en la zaga defensiva del Arsenal, contribuyendo a mantener la portería en cero. Con este resultado, el Arsenal suma doce puntos y se posiciona como líder provisional del Grupo en la Champions League 2025-2026. Sin embargo, restan por jugarse otros encuentros de la fecha, lo que podría alterar el orden de la tabla de posiciones.

Piero Hincapié gana espacio en Arsenal

El Slavia Praga permanece en una situación complicada, con necesidad de puntos para avanzar en el torneo. El Eden Arena, estadio del Slavia Praga con capacidad para 19.370 espectadores, fue el escenario de un dominio claro del Arsenal. El conjunto inglés controló el balón y generó múltiples oportunidades de gol. Bukayo Saka, extremo inglés de 23 años, convirtió el penal tras una falta en el área.

Mikel Merino, mediocampista español fichado recientemente, selló la victoria con sus dos anotaciones, destacando su impacto en el mediocampo. Piero Hincapié, de 23 años y procedente del Bayer Leverkusen, se ha convertido en pieza clave en la defensa del Arsenal esta temporada. Su participación en la Champions League resalta el creciente rol de jugadores ecuatorianos en clubes europeos de élite.

Números perfectos del club inglés

En la próxima fecha de la UEFA Champions League, el Arsenal recibirá al Bayern Munich de Alemania en el Emirates Stadium de Londres. Por su parte, el Slavia Praga será local ante el Athletic Club de España en el mismo Eden Arena. La Champions League 2025-2026 agrupa a 36 equipos en una fase de liga única, donde cada club disputa ocho partidos. Los primeros ocho clasifican directamente a octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto lugar acceden a playoffs.

Arsenal busca repetir su semifinal de la edición 2008-2009, su mejor histórico reciente. El Arsenal acumula cuatro victorias en cuatro partidos jugados hasta ahora, con doce goles a favor y ninguno en contra. Slavia Praga ha perdido tres de sus cuatro encuentros. Este triunfo refuerza la campaña del Arsenal en Europa, bajo la dirección de Mikel Arteta, y mantiene viva la expectativa por el liderato definitivo tras los partidos pendientes.