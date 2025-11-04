COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Sin categoría

Arsenal, con Piero Hincapié jugando de titular, goleó 3-0 al Slavia Praga por Champions League

En la próxima fecha de la UEFA Champions League, el Arsenal recibirá al Bayern Munich de Alemania en el Emirates Stadium de Londres.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Arsenal FC, con el defensa ecuatoriano Piero Hincapié en la alineación titular, goleó 3-0 al Slavia Praga este martes 4 de noviembre de 2025. El encuentro se jugó en el Eden Arena, por la fase de grupos de la UEFA Champions League. El partido, de la jornada cuatro de la competición europea, vio los goles del equipo inglés marcados por Bukayo Saka a los 32 minutos desde el punto penal, y un doblete de Mikel Merino en la segunda mitad.

Hincapié, internacional por Ecuador, completó los 90 minutos en la zaga defensiva del Arsenal, contribuyendo a mantener la portería en cero. Con este resultado, el Arsenal suma doce puntos y se posiciona como líder provisional del Grupo en la Champions League 2025-2026. Sin embargo, restan por jugarse otros encuentros de la fecha, lo que podría alterar el orden de la tabla de posiciones.

Piero Hincapié gana espacio en Arsenal

El Slavia Praga permanece en una situación complicada, con necesidad de puntos para avanzar en el torneo. El Eden Arena, estadio del Slavia Praga con capacidad para 19.370 espectadores, fue el escenario de un dominio claro del Arsenal. El conjunto inglés  controló el balón y generó múltiples oportunidades de gol. Bukayo Saka, extremo inglés de 23 años, convirtió el penal tras una falta en el área.

Mikel Merino, mediocampista español fichado recientemente, selló la victoria con sus dos anotaciones, destacando su impacto en el mediocampo. Piero Hincapié, de 23 años y procedente del Bayer Leverkusen, se ha convertido en pieza clave en la defensa del Arsenal esta temporada. Su participación en la Champions League resalta el creciente rol de jugadores ecuatorianos en clubes europeos de élite.

Números perfectos del club inglés

En la próxima fecha de la UEFA Champions League, el Arsenal recibirá al Bayern Munich de Alemania en el Emirates Stadium de Londres. Por su parte, el Slavia Praga será local ante el Athletic Club de España en el mismo Eden Arena. La Champions League 2025-2026 agrupa a 36 equipos en una fase de liga única, donde cada club disputa ocho partidos. Los primeros ocho clasifican directamente a octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto lugar acceden a playoffs.

Arsenal busca repetir su semifinal de la edición 2008-2009, su mejor histórico reciente. El Arsenal acumula cuatro victorias en cuatro partidos jugados hasta ahora, con doce goles a favor y ninguno en contra. Slavia Praga ha perdido tres de sus cuatro encuentros. Este triunfo refuerza la campaña del Arsenal en Europa, bajo la dirección de Mikel Arteta, y mantiene viva la expectativa por el liderato definitivo tras los partidos pendientes.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesor de Rodrigo Paz, presidente electo, alerta sobre quiebra económica en Bolivia por reservas insuficientes

Napoli y Eintracht Frankfurt empataron sin goles por la Champions League

Sherpas: los guardianes del Everest, la montaña sagrada del mundo

Arsenal, con Piero Hincapié jugando de titular, goleó 3-0 al Slavia Praga por Champions League

Carlos Manzo, alcalde mexicano baleado en una celebración del Día de Muertos: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesor de Rodrigo Paz, presidente electo, alerta sobre quiebra económica en Bolivia por reservas insuficientes

Napoli y Eintracht Frankfurt empataron sin goles por la Champions League

Sherpas: los guardianes del Everest, la montaña sagrada del mundo

Arsenal, con Piero Hincapié jugando de titular, goleó 3-0 al Slavia Praga por Champions League

Carlos Manzo, alcalde mexicano baleado en una celebración del Día de Muertos: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 340.000 personas visitaron los parques y malecones de Guayaquil durante el feriado

Asesor de Rodrigo Paz, presidente electo, alerta sobre quiebra económica en Bolivia por reservas insuficientes

Napoli y Eintracht Frankfurt empataron sin goles por la Champions League

Sherpas: los guardianes del Everest, la montaña sagrada del mundo

Carlos Manzo, alcalde mexicano baleado en una celebración del Día de Muertos: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO