COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

Arsenal derrota al Brentford con una sólida actuación de Piero Hincapié y se afianza en la cima de la Premier League

Los 'Gunners' vencieron 2-0 al Brentford en el Emirates Stadium y consolidaron su liderato del torneo. Hincapié fue clave en una defensa que respondió en cada tramo del partido y sostuvo la ventaja frente a la presión.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Arsenal dio otro paso firme en su objetivo de mantenerse en lo más alto de la Premier League. El conjunto de Mikel Arteta venció 2-0 al Brentford en el Emirates Stadium y alcanzó los 33 puntos, cinco por encima del Manchester City, su principal perseguidor en la tabla. La actuación del ecuatoriano Piero Hincapié volvió a ser determinante en una defensa que respondió con solvencia en un duelo intenso y exigente.

El tricolor regresó al once titular y asumió un rol protagónico en una zaga que presentó bajas sensibles, como las ausencias de William Saliba y Gabriel. Junto a Christian Mosquera, y posteriormente con Jurrien Timber tras la lesión del español, Hincapié sostuvo el bloque defensivo con autoridad. Su lectura de juego, la agresividad en cada anticipo y la seguridad en el juego aéreo reforzaron la estructura de un Arsenal que necesitaba ganar sin margen de error.

El partido tuvo un desarrollo complejo. Brentford presionó alto y obligó al local a circular el balón con precisión para encontrar espacios. En esa tarea, el zaguero ecuatoriano mostró aplomo para salir jugando y cortar avances peligrosos. El esmeraldeño anticipó en varios metros del área propia, una acción que lo distingue desde su llegada al fútbol inglés. También respaldó a Riccardo Calafiori, quien se proyectó constantemente por la banda izquierda y encontró coberturas oportunas del central ecuatoriano.

Un paso importante de Arsenal

Arsenal abrió el marcador tras una jugada colectiva que Mikel Merino coronó con un cabezazo preciso. Ese gol dio algo de tranquilidad, aunque el encuentro no bajó su intensidad. La visita intentó reaccionar en el arranque del segundo tiempo, pero chocó con una defensa bien ubicada. Hincapié controló su zona, achicó espacios y salió con criterio cuando el equipo buscó contragolpear.

Los ‘Gunners’ tuvieron opciones claras para ampliar la ventaja. Declan Rice exigió al portero visitante y el propio Merino rozó su doblete. El ecuatoriano incluso se animó a avanzar algunos metros para apoyar en la circulación cuando el mediocampo necesitaba descargar hacia la banda. Sin embargo, cada vez que Brentford respondió, Hincapié retrocedió sin dificultades y neutralizó a Dango Ouattara en varios pasajes del juego.

En la recta final, el Emirates contuvo el aliento tras un choque de cabezas entre Hincapié e Igor Thiago. Ambos quedaron tendidos, aunque el tricolor se reincorporó y completó el encuentro sin complicaciones. El cierre llegó en el tiempo añadido, cuando Bukayo Saka aprovechó un rebote y selló el 2-0 definitivo.

Las estadísticas reflejan el aporte del tricolor. Hincapié completó el 92% de sus pases, ganó dos de tres duelos en el suelo y dos de cuatro por aire. Además, registró cinco despejes y tres intercepciones, números que respaldan su influencia en un equipo que busca pelear el título hasta el final. Arsenal volverá a la acción el próximo sábado ante Aston Villa, otro examen clave en su camino por sostener el liderato de la Premier League 2025/26.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

María Corina Machado culpa a Nicolás Maduro del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Asamblea Nacional organiza homenaje por la Fundación de Quito con condecoraciones

Sin Moisés Caicedo, Chelsea pierde 3-1 en su visita al Leeds United

Mbappé anota doblete en victoria del Real Madrid ante Athletic Club por 0-3 en LaLiga 2025-26

Arsenal derrota al Brentford con una sólida actuación de Piero Hincapié y se afianza en la cima de la Premier League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

María Corina Machado culpa a Nicolás Maduro del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Asamblea Nacional organiza homenaje por la Fundación de Quito con condecoraciones

Sin Moisés Caicedo, Chelsea pierde 3-1 en su visita al Leeds United

Mbappé anota doblete en victoria del Real Madrid ante Athletic Club por 0-3 en LaLiga 2025-26

Arsenal derrota al Brentford con una sólida actuación de Piero Hincapié y se afianza en la cima de la Premier League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

María Corina Machado culpa a Nicolás Maduro del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Asamblea Nacional organiza homenaje por la Fundación de Quito con condecoraciones

Sin Moisés Caicedo, Chelsea pierde 3-1 en su visita al Leeds United

Mbappé anota doblete en victoria del Real Madrid ante Athletic Club por 0-3 en LaLiga 2025-26

Bad Bunny fue el artista más escuchado globalmente en Spotify durante el 2025: ¿Quién lidera el ranking en Ecuador?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO