Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, de 27 años, cerró la temporada 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda campaña consecutiva, con una ventaja de 2.475 puntos sobre Iga Swiatek, en un año marcado por su dominio en el circuito femenino disputado en diversas sedes mundiales, gracias a su regularidad y resultados en torneos de alto nivel.

Sabalenka disputó 75 partidos, ganando 63 y perdiendo 12, lo que representa un porcentaje de victorias del 84%. Alcanzó nueve finales y conquistó cuatro títulos.

Los usuarios y el jurado del periódico MARCA la eligieron como deportista del año, mientras que los medios internacionales la votaron como Jugadora del Año WTA con cerca del 78% de los votos.

Rendimiento en torneos mayores

Sabalenka levantó cuatro trofeos en 2025: el US Open (defendiendo el título ante Amanda Anisimova), Brisbane International, Miami Open y Madrid Open.

Alcanzó la final del Australian Open (derrota ante Madison Keys) y del Roland Garros (derrota ante Coco Gauff). En Wimbledon, llegó a semifinales.

En las WTA Finals de Riad, disputó la final, cayendo ante Elena Rybakina por 6-3 y 7-6(0).

Su potencia en el juego la llevó a participar en una exhibición “Batalla de los Sexos” contra Nick Kyrgios en Dubái.

Reconocimientos y aspectos económicos

Sabalenka ocupó la segunda posición en la lista Forbes de atletas femeninas mejor pagadas de 2025, con ingresos de 30 millones de dólares, de los cuales la mitad provienen de patrocinios.

Es imagen de marcas como Nike (ropa femenina) y Wilson (raquetas). Coco Gauff lideró la lista, influida por su nacionalidad estadounidense.

La bielorrusa estableció un récord WTA de premios en una temporada con 15.008.519 dólares.

Sus compañeras la eligieron como la mejor jugadora del año, recibiendo el trofeo de número 1 al final de temporada por segunda vez, un logro alcanzado solo por 12 tenistas en la historia.

Cierre de temporada y perspectivas

Sabalenka se mantiene como la única jugadora en completar toda la temporada 2025 en el puesto número 1 del ranking PIF WTA.

A pesar de no conquistar Roland Garros ni Wimbledon, ni las WTA Finals, su consistencia la posicionó por delante de rivales como Swiatek y Gauff.

La temporada 2025 del circuito WTA concluyó con las Finals en Riad, donde Rybakina se impuso en la final.

Sabalenka inicia 2026 como líder del ranking, con 10.870 puntos.