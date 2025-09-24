Asamblea Constituyente en Ecuador: un proceso que podría extenderse más de un año

En Ecuador existen tres caminos para modificar la Constitución: enmiendas, reformas parciales y la Asamblea Constituyente. Cada vía cumple un propósito específico y, legalmente, no se aplican de manera arbitraria. El presidente Daniel Noboa ha decidido impulsar una Asamblea Constituyente.

No se trata de una propuesta improvisada. Durante su campaña electoral para las elecciones 2025, Noboa habló de una Constituyente para «refundar» un país que «necesita cambio». Aunque no entregó detalles sobre fechas, ni los puntos clave que abordaría la nueva Carta Magna.

El primer paso: la Corte Constitucional

Una Asamblea Constituyente es un proceso complejo, largo y costoso. Según la Constitución, se requieren tres votaciones: consulta popular, elección de asambleístas constituyentes y referendo de aprobación final.

La Corte Constitucional será la primera institución que reciba la propuesta presidencial. Noboa deberá presentar un documento que justifique su iniciativa, con los considerandos, las modificaciones planteadas y un estatuto sobre la elección de asambleístas.

Dictamen clave para la Asamblea Constituyente

La Corte verificará que los cambios planteados se puedan realizar mediante una Asamblea Constituyente, y no mediante enmienda o reforma parcial. Si el dictamen resulta favorable, la institución hará una segunda revisión sobre la constitucionalidad de la convocatoria.

En esta etapa se evaluará la pregunta que se plantearía en la consulta. El análisis debe garantizar que no induzca a la respuesta y que permita una integración democrática de la Asamblea Constituyente.

Consulta popular y tiempos del proceso

Si la Corte avala la iniciativa, el Presidente podrá convocar a una consulta popular mediante decreto ejecutivo. Allí se preguntará a los ciudadanos si desean la instalación de una Asamblea Constituyente. El decreto debe incluir reglas de elección y participación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), según el Código de la Democracia, debe convocar a la consulta en un plazo de 15 días. Luego, esta votación debe realizarse en un máximo de 60 días.

Elección de asambleístas constituyentes

Si triunfa el «Sí», se convocarán elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes. Tras concluir su trabajo, se organizará un referendo donde la ciudadanía decidirá si aprueba o no la nueva Constitución.

Los plazos de todo este proceso dependerán del estatuto definido por la Presidencia y revisado por la Corte Constitucional. Esta normativa determinará la duración del debate y las reglas del proceso.

https://www.eldiario.ec/ecuador/asamblea-constituyente-asi-se-distribuiran-los-50-asambleistas-por-provincia-24-nacionales-y-6-del-exterior-segun-el-decreto-ejecutivo-155-de-daniel-noboa-24092025/

Lecciones del pasado: Montecristi 2007

En 2007, el presidente Rafael Correa convocó a la consulta para instalar la Constituyente de Montecristi. El Decreto Ejecutivo No. 148 estableció un plazo de 180 días, pero en la práctica el trabajo se extendió a casi ocho meses.

Tras este tiempo, se presentó un nuevo texto constitucional y el CNE organizó un referendo. No existían plazos fijos, y el proceso se extendió por más de un año, debido a campañas electorales y difusión del proyecto.

Un proceso que puede extenderse más de un año

En el escenario actual, el proceso que impulsa Daniel Noboa podría durar entre ocho meses y más de un año. Esto debido a la complejidad de organizar dos elecciones, campañas de difusión y un referendo nacional.

La Asamblea Constituyente se perfila como el eje central de la estrategia de Noboa. Sin embargo, dependerá de la Corte Constitucional, los tiempos electorales y la voluntad de los ciudadanos en las urnas.