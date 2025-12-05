Asamblea Nacional abre la puerta al juicio político contra exministro Jimmy Martin Delgado por crisis sanitaria

Con cuatro votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la calificación de la solicitud de juicio político contra el exministro de Salud Pública Jimmy Martin Delgado, acusado de dejar hospitales públicos sin medicamentos esenciales, acumular deudas millonarias con clínicas privadas de diálisis y ejecutar apenas el 43,6 % del presupuesto asignado al sector en el primer semestre de 2025.

La moción fue presentada por los asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) Luis Fernando Molina, Eliana Correa y Franklin Samaniego, y ahora el expediente completo avanza hacia la Comisión de Fiscalización y Control Político para su sustanciación.

CAL califica la solicitud tras informe técnico favorable

El organismo legislativo respaldó el informe emitido por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que determinó que la solicitud cumple estrictamente los requisitos formales establecidos en el artículo 131 de la Constitución de la República y en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Entre los aspectos verificados figuran el número mínimo de firmas requeridas, la inclusión de prueba documental disponible al momento de la presentación y el anuncio detallado de las pruebas que serán actuadas durante el proceso. El CAL enfatizó que esta calificación es un acto estrictamente formal y no implica pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad del exfuncionario.

Seis causales graves centran la acusación contra el exfuncionario

El expediente ingresado por los tres legisladores de RC detalla seis causales específicas de incumplimiento de funciones: desabastecimiento estructural de medicamentos, insumos y dispositivos médicos; falta de pago a prestadores de servicios externalizados; impago a clínicas privadas de diálisis; negativa sistemática a entregar información requerida por la Asamblea; baja ejecución presupuestaria y reiterado incumplimiento de comparecencias ante comisiones especializadas.

Estas acusaciones se sustentan en visitas de fiscalización realizadas entre julio y octubre de 2025, testimonios de directores hospitalarios y documentación oficial del propio Ministerio de Salud Pública.

Desabastecimiento obliga a pacientes a pagar de su bolsillo

Las inspecciones legislativas evidenciaron que la crisis de abastecimiento alcanzó dimensiones estructurales. Obligando a miles de pacientes a adquirir de manera particular medicamentos e insumos que, por mandato constitucional, deben ser gratuitos en la red pública integral de salud.

Al mismo tiempo, el Ministerio adeuda hasta siete meses de facturación a prestadores de servicios externalizados. Lo que ha provocado la suspensión parcial o total de procedimientos en varios hospitales y la reducción de personal especializado.

Deudas con clínicas de diálisis y ejecución presupuestaria del 43,6 %

La falta de pago a clínicas privadas que brindan diálisis pone en riesgo directo la vida de pacientes con insuficiencia renal crónica. Este grupo de pacientes son considerados grupo de atención prioritaria. En materia presupuestaria, el presupuesto codificado para 2024 sufrió una reducción hasta 4’491,82 millones de dólares.

En el primer semestre de 2025, de un codificado de 2.980,52 millones de dólares solo se ejecutaron 1’300,09 millones. Esto representa apenas el 43,6 % y configura, según los solicitantes, una omisión grave que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional en sus tres dimensiones: planificación, ejecución y control.

Exministro señalado por no comparecer ni rendir cuentas

Jimmy Martin Delgado no asistió a varias citaciones, entre ellas la del 27 de agosto de 2025 ante la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Colectivos y Enlace Intercultural. Los asambleístas describen estas ausencias como parte de una estrategia de deslealtad institucional.

Además, se le imputa una conducta omisiva reiterada al no entregar información solicitada oficialmente. Es decir, incumpliendo las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El exministro ejerció funciones del 15 de julio al 20 de noviembre de 2025. En ese período declaró emergencia sanitaria y lanzó procesos de compra acelerados para atender el desabastecimiento hospitalario. Sin embargo, en los 60 días de vigencia de la declaratoria solo se adquirieron 55 medicamentos y 20 insumos médicos. Cuando la red pública requería más de 760 ítems críticos, según el propio inventario del Ministerio.

Comisión de Fiscalización analizará el fondo del caso

Con la remisión ordenada por el CAL, la Comisión de Fiscalización y Control Político iniciará la recolección de pruebas. También con la práctica de nuevas diligencias y garantizará el pleno derecho a la defensa del exministro Jimmy Martin Delgado.

La resolución subraya que la calificación actual es únicamente de procedencia formal y no prejuzga responsabilidad. De prosperar el juicio político en las siguientes fases, podría concluir en censura y destitución simbólica, aunque el exfuncionario ya no ocupa el cargo (24).