Asamblea Nacional aprueba Ley para fortalecer Fuerzas Armadas con donaciones privadas

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 23 de octubre , con 82 votos a favor, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que permite donaciones de bienes y equipamiento por parte de contribuyentes nacionales y organismos internacionales. La propuesta, enviada por el presidente Daniel Noboa como económica urgente, busca dotar de recursos a las fuerzas del orden para combatir la inseguridad, en un contexto de aumento de extorsiones (+205%) y secuestros (+193%) en el país. El debate, realizado en Quito, duró cuatro horas y evidenció tensiones entre oficialismo y oposición.

El proyecto, tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico, consta de cuatro artículos, dos disposiciones generales, una reformatoria, una transitoria y dos derogatorias. Su núcleo permite que las Fuerzas Armadas y la Policía reciban bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, provenientes de entidades nacionales o internacionales con acuerdos de cooperación. Los donantes nacionales podrán deducir hasta el 30% del Impuesto a la Renta del periodo fiscal, sin derecho a devolución.

Oficialismo defiende ley como respuesta al crimen organizado

Diego Franco, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió la iniciativa, destacando la necesidad de recursos para enfrentar el crimen organizado, descrito como un “poder paralelo”. Franco señaló que la minería ilegal mueve USD 3.500 millones al año, justificando la corresponsabilidad del sector privado. La ley contó con el respaldo de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), aliados del Partido Social Cristiano (PSC), independientes y exmiembros de Pachakutik de la Amazonía. Es la sexta ley económica urgente aprobada desde el inicio del mandato de Noboa, el 24 de mayo de 2025.

Frente a críticas de la oposición, que alertaron sobre una posible “pérdida fiscal” o “perdón de impuestos”, Franco explicó: “Si una empresa debe USD 10.000 de Impuesto a la Renta, el máximo deducible sería USD 3.000 por donaciones”. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, lideró la sesión que culminó con la aprobación tras un debate marcado por acusaciones cruzadas.

Oposición cuestiona viabilidad fiscal y constitucionalidad

La oposición, liderada por Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la propuesta. Franklin Samaniego recordó que una ley similar, la Ley de Solidaridad Nacional, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Además, criticó que el gobierno, tras recaudar USD 3.600 millones por el alza del IVA al 15% en 2024, no haya justificado su uso para seguridad. “No pueden eludir su responsabilidad escudándose en el altruismo privado”, afirmó Samaniego.

El debate escaló con acusaciones personales. Un legislador de ADN mostró una foto del expresidente Rafael Correa y el asambleísta Ricardo Patiño con el narcotraficante Leandro Norero, desatando un cruce verbal. Patiño defendió que la imagen era parte de un esfuerzo del correísmo para pacificar pandillas, afirmando que lograron “el país más seguro de América Latina”. Andrés Castillo, de ADN, replicó acusando al correísmo de “infiltrar pandilleros” en el Parlamento, aludiendo al exasambleísta prófugo Ronny Aleaga.

Llamados a la calma y críticas al uso del IVA

Viviana Veloz, de RC, pidió centrarse en el debate, pero la tensión persistió. Alfredo Serrano (PSC) apoyó la ley, aunque cuestionó la falta de transparencia sobre los fondos recaudados por el IVA. Xavier Lasso (RC) llamó “terrorista verbal” a Castillo, quien respondió clasificando a legisladores entre “caballeros” y “gamines”, intensificando el enfrentamiento.

La aprobación de la ley marca un nuevo capítulo en las políticas de seguridad de Noboa, pero su implementación dependerá de la reglamentación y de la capacidad del gobierno para articular donaciones sin comprometer la recaudación fiscal, en un contexto de recesión y demandas sociales, como las del reciente paro de la CONAIE.