Asamblea Nacional convoca sesión el 5 de enero para comparecencia de Mario Godoy

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó a una sesión extraordinaria del pleno para el lunes 5 de enero de 2026, a las 10h00, con el fin de recibir la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Esta medida responde a denuncias de supuestas presiones ejercidas por servidores judiciales sobre jueces en casos de narcotráfico y posibles tráfico de influencias, involucrando a la esposa de Godoy en uno de los procesos. La sesión adelanta un día el fin del receso legislativo, originalmente previsto para el 6 de enero, y se realiza en el Palacio Legislativo de Quito para fiscalizar estas acusaciones.

La convocatoria se emitió una semana después de que el pleno de la Asamblea aprobara por unanimidad, el 21 de diciembre de 2025, llamar a Godoy para explicar su actuación. La resolución, planteada por el legislador Andrés Castillo de Acción Democrática Nacional (ADN), estableció un plazo de ocho días para la diligencia. Godoy había solicitado licencia para preparar su presentación, pero la suspendió para asistir a una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) este lunes 29 de diciembre de 2025.

Denuncias y contexto judicial

La mañana del 29 de diciembre, la asambleísta Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana (RC), confirmó que su bancada impulsará un juicio político contra Godoy y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Veloz criticó el plazo otorgado, argumentando que busca “alargar” el proceso para “dar blindaje” a Godoy, a quien considera “afín al gobierno”. Señaló: “Lo que quieren es alargar, dar plazos para dar algo de blindaje al señor Mario Godoy (…) como es afín al gobierno, lo quieren proteger”.

Las denuncias se centran en presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para beneficiar a un narcotraficante. Godoy enfrenta acusaciones de tráfico de influencias debido a la relación de su esposa con uno de los casos. El presidente Daniel Noboa, en un posteo en redes sociales del 29 de diciembre, sugirió a Godoy renunciar tras su comparecencia: “Mi recomendación es que Mario Godoy renuncie, después de su comparecencia en la Asamblea y se defienda de las acusaciones fuera del cargo”.

Pronunciamientos políticos y receso legislativo

La bancada de Revolución Ciudadana había pedido suspender el receso legislativo para realizar la comparecencia de inmediato, argumentando urgencia en la fiscalización. Sin embargo, la convocatoria de Olsen optó por adelantar solo un día el retorno de actividades, rompiendo temporalmente el receso para este único propósito. Esto ocurre en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y la oposición, donde temas como el narcotráfico y la independencia judicial han sido recurrentes en la agenda legislativa.

El Consejo de la Judicatura, ente encargado de la administración y disciplina judicial en Ecuador, ha enfrentado escrutinios previos por presuntas irregularidades. Godoy asumió la presidencia en 2024, y su gestión ha incluido reformas administrativas. Sin embargo, las actuales denuncias podrían derivar en procesos formales como el juicio político anunciado por RC.

Implicaciones para la justicia ecuatoriana

La sesión extraordinaria representa un mecanismo constitucional de control político. Está previsto en el artículo 120 de la Constitución de Ecuador, que permite a la Asamblea fiscalizar a funcionarios públicos. En casos similares, como fiscalizaciones a ministros, han resultado en censuras o destituciones. La unanimidad en la votación inicial del 21 de diciembre refleja un consenso transversal en el Legislativo sobre la necesidad de esclarecer las acusaciones.

Daniel Noboa, presidente desde noviembre de 2023, ha enfatizado en su administración la lucha contra el narcotráfico, declarando estado de excepción en varias ocasiones. Su sugerencia pública de renuncia a Godoy se alinea con esta postura, aunque no tiene efecto vinculante. La oposición, liderada por RC, ha utilizado estas instancias para cuestionar alianzas entre el gobierno y funcionarios judiciales.