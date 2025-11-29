COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Asamblea

Asamblea Nacional debatirá este sábado la Proforma Presupuestaria 2026 de USD 46.225 millones

La proforma presupuestaria del Gobierno para el próximo año asciende a $ 46.255,57 millones.
La Asamblea Nacional prevé conocer y aprobar la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo. FOTO: @AsambleaEcuador.
La Asamblea Nacional prevé conocer y aprobar la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo. FOTO: @AsambleaEcuador.
La Asamblea Nacional prevé conocer y aprobar la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo. FOTO: @AsambleaEcuador.
La Asamblea Nacional prevé conocer y aprobar la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo. FOTO: @AsambleaEcuador.

La Asamblea Nacional sesionará este sábado 29 de noviembre a las 13h00, en la Sesión 55 del Pleno, para conocer y resolver sobre la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2026-2029 enviada por el Ejecutivo. La Comisión de Régimen Económico remitió el informe no vinculante que recomienda su aprobación al verificar que cumple la Constitución y la ley, y que los parámetros macroeconómicos están justificados.

El proyecto asciende a 46’225,57 millones de dólares y proyecta un crecimiento del PIB del 1,8 %, inflación del 3,2%, producción petrolera de 165,50 millones de barriles y precio promedio del crudo de 53,50 dólares por barril.

Proforma 2026: USD 46.225 millones y cinco ejes de inversión

El Plan Anual de Inversiones incluye 377 proyectos. El eje Social recibe USD 1.001,84 millones; Ambiente, agua, energía y conectividad, USD 671,19 millones. Institucional, USD 298,42 millones; Económico y empleo, USD 156,94 millones, y Riesgos, USD 53,09 millones.

El informe sugiere destinar ingresos adicionales 2026 prioritariamente a salud, educación y protección social. Además de garantizar las obligaciones del sistema de seguridad social y crear mecanismos de seguimiento para detectar brechas, especialmente en universidades públicas.

Oficialismo destaca primera proforma sin prórroga en dos años

Nathaly Farinango (ADN), presidenta de la Comisión, resaltó que es la primera proforma en dos años que no parte de un presupuesto prorrogado y que los supuestos “se apegan a la realidad”. Ana Belén Tapia (ADN) subrayó la eliminación del subsidio mal focalizado al diésel y el refuerzo a educación, salud, empleo y gobiernos autónomos descentralizados.

Una moción de Mónica Alemán (RC) para incluir observaciones a la proforma fue archivada al obtener solo cuatro votos a favor y seis abstenciones.

Revolución Ciudadana denuncia déficit y opacidad en seguridad

Mónica Alemán advirtió un déficit estructural de USD 1.802 millones que vulnera la regla fiscal, más de USD 5.600 millones en partidas de difícil ejecución y falta de detalle sobre los USD 1.500 millones recaudados por el alza del IVA para seguridad. También criticó recortes a 19 universidades públicas y abandono a gobiernos locales por deudas pendientes.

El asambleísta independiente Cristian Benavides señaló un desfase superior a USD 5.000 millones, compromiso de captar USD 16.000 millones adicionales. Además, de un servicio de deuda que supera los USD 12.000 millones, lo que limita la inversión pública.

Debate definirá vigencia del presupuesto desde el 1 de enero

La sesión de este sábado determinará si el Pleno aprueba, observa o niega la Proforma 2026. De no pronunciarse en los plazos legales, el proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa entrará en vigencia tal como fue presentado. El informe de la Comisión fue elaborado tras 17 comparecencias, 14 de ellas de funcionarios del Ejecutivo.

