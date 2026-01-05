Asamblea Nacional inicia nuevo período legislativo marcada por la ausencia de Nicolás Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela elegida en los comicios del 25 de mayo celebró este lunes su sesión inaugural en Caracas, en un contexto político marcado por la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, tras el operativo militar del pasado 3 de enero, y por la posterior designación de una presidencia encargada.

La sesión se inició conforme a lo establecido en la Constitución y el reglamento interno del Parlamento, bajo la presidencia provisional del diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, quien abrió la jornada con un discurso centrado en la situación política actual del país.

En su intervención inicial, Soto Rojas denunció lo que calificó como el “secuestro” de Nicolás Maduro durante una operación ejecutada por Estados Unidos en Caracas. Asimismo, sostuvo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió designar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ante la ausencia del mandatario.

Tras el discurso inaugural, se procedió a la juramentación de los 284 diputados electos. El acto se desarrolló de forma individual, con la toma de juramento uno a uno de los legisladores que conforman el nuevo período parlamentario.

Ovación al escaño de Cilia Flores

Uno de los momentos más destacados de la sesión se produjo cuando correspondía la juramentación de Cilia Flores, diputada electa y esposa de Maduro, quien no pudo estar presente debido a que se encuentra detenida junto al mandatario en Estados Unidos.

En ese instante, los legisladores ovacionaron el escaño vacío destinado a Flores, en un gesto simbólico de respaldo político. Finalmente, 283 diputados sí juraron sus cargos, quedando pendiente únicamente el juramento de la primera dama.

Intervención de Nicolás Maduro Guerra

Durante la sesión también tomó la palabra Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, quien se refirió de manera directa a la ausencia de su padre y de Cilia Flores.

En su discurso, Maduro Guerra expresó que no se trataba de una intervención sencilla dadas las circunstancias y denunció que ambos fueron “secuestrados”. Recordó a Nicolás Maduro no solo en su rol de jefe de Estado, sino también como padre, obrero y educador, mientras que de Cilia Flores destacó su trayectoria como abogada, docente universitaria y figura familiar.

El diputado afirmó que, a su juicio, el único “delito” de ambos es su militancia política, declaraciones que fueron escuchadas en medio de aplausos de la bancada oficialista.

Reelección de Jorge Rodríguez

Tras las intervenciones y la juramentación, la Asamblea procedió a elegir a su nueva directiva. En este proceso, se reeligió a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, cargo que ya había desempeñado durante el período 2021–2025.

La reelección de Rodríguez marca la continuidad del liderazgo parlamentario en un contexto institucional excepcional, caracterizado por la ausencia del presidente electo y por el seguimiento internacional al proceso político venezolano.

La nueva legislatura inicia funciones en medio de tensiones diplomáticas, con una agenda aún por definirse y bajo la atención de actores nacionales e internacionales. Mientras, se mantiene abierto el escenario judicial que involucra al presidente venezolano y a su esposa.