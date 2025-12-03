COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Asamblea

Asamblea Nacional investigará presunta entrega ilegal de matrículas a grupos delictivos

La medida, propuesta por el asambleísta José Luis Nango, obtuvo 83 votos a favor, 64 en contra y una abstención durante la sesión del pleno.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Con 83 votos a favor, Asamblea fiscalizará agencias de tránsito
Con 83 votos a favor, Asamblea fiscalizará agencias de tránsito

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

 La Asamblea Nacional aprobó este 2 de diciembre de 2025 una resolución para fiscalizar a las entidades municipales encargadas del tránsito, ante denuncias de emisión irregular de matrículas vehiculares que habrían beneficiado a grupos de delincuencia organizada.

La medida, propuesta por el asambleísta José Luis Nango, obtuvo 83 votos a favor, 64 en contra y una abstención durante la sesión del pleno. El control se realizará a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, con el objetivo de revisar fallas en los procesos que permiten la matriculación de vehículos sin cumplir requisitos.

Nango, exmiembro de Pachakutik y aliado del bloque oficialista ADN, destacó que en varias ciudades del país se han reportado problemas como la emisión de placas sin verificación, la matriculación irregular y el uso de sistemas informáticos para alterar documentos de autos de origen dudoso. Sin embargo, aclaró que la iniciativa no acusa a todos los municipios ni a sus funcionarios de manera general.

Oposición de bancadas políticas

Ante la propuesta, legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) expresaron su rechazo. Alfredo Serrano, del PSC, argumentó que la Asamblea no tiene competencias legales para supervisar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ya que la Constitución asigna esa tarea a los consejos locales. Sugirió remitir los casos a la Fiscalía, la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la ANT para investigaciones profundas.

De igual forma, desde la RC, Juan Pablo Molina señaló que la propuesta invade atribuciones ajenas y distrae de prioridades como salud, educación y seguridad pública. Alejandro Vanegas enfatizó que las denuncias deben presentarse ante la Fiscalía, no en el pleno.

Blasco Luna, también de RC, apoyó la investigación de redes delictivas en municipios y la ANT, pero insistió en respetar las normas institucionales. 

Apoyo del oficialismo 

El bloque ADN respaldó la moción. Adrián Castro afirmó que la Asamblea no puede ignorar estas denuncias, ya que equivaldría a abandonar al país. Isaac Solano, Alejandro Lara y Diego Franco coincidieron en la urgencia de examinar el trabajo de las agencias municipales para identificar responsables y detener la influencia del crimen organizado.

Durante su intervención, Lara mencionó un operativo en Durán en octubre de 2025, donde se incautaron 22.000 especies de tránsito falsificadas, vinculadas a 27 agencias municipales y la organización Chone Killers. El asambleísta dijo que esto evidencia cómo el crimen organizado ha explotado debilidades en los controles.  La resolución busca fortalecer la transparencia en estos procesos, aunque sin profundizar en acciones específicas contra autoridades individuales. (39)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Celinda Corozo conquista oro en -70 kg y cierra con broche de oro el judo ecuatoriano en Bolivarianos 2025

Adiós al cólico menstrual: Descubre los cinco métodos naturales que pueden cambiarte la vida

El secreto de los chefs: Cómo hacer el milhojas de papa más cremoso y crujiente que jamás probarás

Honduras sin ganador oficial: Nasralla toma una ligera delantera con conteo lento

El presupuesto 2026 para universidades públicas aumenta en $59 millones, confirma el viceministro de Educación Superior Mario Cuvi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Celinda Corozo conquista oro en -70 kg y cierra con broche de oro el judo ecuatoriano en Bolivarianos 2025

Adiós al cólico menstrual: Descubre los cinco métodos naturales que pueden cambiarte la vida

El secreto de los chefs: Cómo hacer el milhojas de papa más cremoso y crujiente que jamás probarás

Honduras sin ganador oficial: Nasralla toma una ligera delantera con conteo lento

El presupuesto 2026 para universidades públicas aumenta en $59 millones, confirma el viceministro de Educación Superior Mario Cuvi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Celinda Corozo conquista oro en -70 kg y cierra con broche de oro el judo ecuatoriano en Bolivarianos 2025

Adiós al cólico menstrual: Descubre los cinco métodos naturales que pueden cambiarte la vida

El secreto de los chefs: Cómo hacer el milhojas de papa más cremoso y crujiente que jamás probarás

Honduras sin ganador oficial: Nasralla toma una ligera delantera con conteo lento

El presupuesto 2026 para universidades públicas aumenta en $59 millones, confirma el viceministro de Educación Superior Mario Cuvi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO