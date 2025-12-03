Asamblea Nacional investigará presunta entrega ilegal de matrículas a grupos delictivos

La Asamblea Nacional aprobó este 2 de diciembre de 2025 una resolución para fiscalizar a las entidades municipales encargadas del tránsito, ante denuncias de emisión irregular de matrículas vehiculares que habrían beneficiado a grupos de delincuencia organizada.

La medida, propuesta por el asambleísta José Luis Nango, obtuvo 83 votos a favor, 64 en contra y una abstención durante la sesión del pleno. El control se realizará a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, con el objetivo de revisar fallas en los procesos que permiten la matriculación de vehículos sin cumplir requisitos.

Nango, exmiembro de Pachakutik y aliado del bloque oficialista ADN, destacó que en varias ciudades del país se han reportado problemas como la emisión de placas sin verificación, la matriculación irregular y el uso de sistemas informáticos para alterar documentos de autos de origen dudoso. Sin embargo, aclaró que la iniciativa no acusa a todos los municipios ni a sus funcionarios de manera general.

Oposición de bancadas políticas

Ante la propuesta, legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) expresaron su rechazo. Alfredo Serrano, del PSC, argumentó que la Asamblea no tiene competencias legales para supervisar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ya que la Constitución asigna esa tarea a los consejos locales. Sugirió remitir los casos a la Fiscalía, la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la ANT para investigaciones profundas.

De igual forma, desde la RC, Juan Pablo Molina señaló que la propuesta invade atribuciones ajenas y distrae de prioridades como salud, educación y seguridad pública. Alejandro Vanegas enfatizó que las denuncias deben presentarse ante la Fiscalía, no en el pleno.

Blasco Luna, también de RC, apoyó la investigación de redes delictivas en municipios y la ANT, pero insistió en respetar las normas institucionales.

Apoyo del oficialismo

El bloque ADN respaldó la moción. Adrián Castro afirmó que la Asamblea no puede ignorar estas denuncias, ya que equivaldría a abandonar al país. Isaac Solano, Alejandro Lara y Diego Franco coincidieron en la urgencia de examinar el trabajo de las agencias municipales para identificar responsables y detener la influencia del crimen organizado.

Durante su intervención, Lara mencionó un operativo en Durán en octubre de 2025, donde se incautaron 22.000 especies de tránsito falsificadas, vinculadas a 27 agencias municipales y la organización Chone Killers. El asambleísta dijo que esto evidencia cómo el crimen organizado ha explotado debilidades en los controles. La resolución busca fortalecer la transparencia en estos procesos, aunque sin profundizar en acciones específicas contra autoridades individuales.