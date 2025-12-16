Asambleísta Annabella Azin presenta ley integral contra drogas y reclutamiento infantil

La legisladora nacional Annabella Azin presentó el Proyecto de Ley para Proteger a Niños, Niñas y Adolescentes frente a las Drogas y el Reclutamiento Delictivo, una iniciativa que busca llenar el vacío normativo existente en el país. La propuesta plantea un marco legal unificado para enfrentar de forma integral el consumo de drogas en menores de edad y su captación por estructuras delictivas.

El proyecto fue presentado en la Asamblea Nacional durante el actual periodo legislativo y responde a problemáticas que afectan directamente a las familias, al sistema educativo, a la salud pública y a la seguridad ciudadana. Según la legisladora, se trata de una respuesta estatal necesaria ante riesgos crecientes que enfrentan niños, niñas y adolescentes.

Normativa busca responder a problemáticas urgentes

Azin explicó que, en la actualidad, existen disposiciones legales dispersas relacionadas con niñez, educación, salud, drogas y seguridad, pero ninguna aborda de manera integral y sistemática la prevención del consumo de drogas ni la protección frente al reclutamiento delictivo de menores de edad.

La falta de un marco normativo unificado, señaló, limita la capacidad del Estado para actuar de forma coordinada y oportuna. En ese contexto, la propuesta legal pretende articular políticas públicas que permitan identificar riesgos de manera temprana y establecer mecanismos de atención especializados.

La asambleísta @annabellazinok presentó un Proyecto de ley orientado a proteger a niños, niñas y adolescentes del consumo de drogas y del reclutamiento delictivo, con un enfoque integral que responde a problemáticas que afectan a las familias. #AsambleaEc2025 pic.twitter.com/3fuEZM8quA — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 16, 2025

Creación de un sistema nacional integral

El proyecto de ley contempla la creación del Sistema Nacional Integral para la Prevención, Desintoxicación y Reinserción, diseñado como un mecanismo de coordinación interinstitucional. Este sistema establecerá rutas claras de actuación y protocolos obligatorios en los ámbitos educativo y de salud.

Asimismo, la iniciativa plantea la implementación de centros especializados para la atención de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de brindar tratamiento oportuno y acompañamiento adecuado. Estas acciones buscan fortalecer la prevención y reducir la exposición de menores a entornos de consumo y criminalidad.

Protocolos y alertas tempranas para prevenir riesgos

La propuesta incorpora mecanismos de alerta temprana que permitirán identificar señales de consumo de drogas o de riesgo de reclutamiento delictivo. Estas herramientas buscan activar respuestas inmediatas por parte de las instituciones competentes y evitar que los casos se agraven.

De acuerdo con el proyecto, la intervención temprana permitirá no solo atender situaciones existentes. También prevenir la vinculación de menores con estructuras delictivas, priorizando siempre la protección de sus derechos y su integridad.

Coordinación entre ministerios sin aumento del gasto

La asambleísta indicó que las acciones de protección estarán articuladas a través de los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Humano e Interior, lo que permitirá una respuesta integral desde distintos frentes del Estado.

De su parte, Azin aclaró que la normativa no implica un incremento del gasto público, ya que se enfoca en optimizar el trabajo coordinado de las carteras de Estado. Asimismo, en mejorar el uso de recursos ya existentes dentro de la administración pública.

Alcance y estructura del proyecto de ley

Por ello, elproyecto consta de 63 artículos, tres Disposiciones Generales, una Disposición Transitoria y una Disposición Final. En ellas se detallan los principios, competencias institucionales y mecanismos de implementación del sistema propuesto.

Sin embargo, la estructura normativa busca garantizar coherencia entre prevención, atención temprana, tratamiento especializado y procesos de reinserción educativa y social. Con un enfoque de derechos y protección integral.

Enfoque humanitario y no punitivo

Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora enfatizó que la propuesta no criminaliza a los menores de edad. “Esta ley propone prevención, atención temprana, tratamiento especializado y reinserción educativa y social, sin criminalizar al menor, poniendo siempre en el centro de la política pública su dignidad y su futuro”, señaló Azin.

El proyecto será analizado en el proceso legislativo correspondiente, donde se evaluará su alcance y viabilidad.