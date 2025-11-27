Asambleísta Fernando Jaramillo presenta reforma para agravar delito de peculado en el Código Penal

La Asamblea Nacional de Ecuador tramita un proyecto de ley que busca reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para incrementar las penas por el delito de peculado. La iniciativa, presentada por el asambleísta Fernando Jaramillo, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), propone elevar la sanción actual de 10 a 13 años de prisión a un rango de 13 a 15 años.

El proyecto se introdujo recientemente en el pleno legislativo y se enfoca en el artículo 278 del COIP, que tipifica el peculado como la apropiación indebida de recursos estatales por parte de funcionarios públicos. Según datos del Código Penal vigente, esta pena se aplica independientemente de la magnitud del desvío. La reforma busca disuadir actos de corrupción que afectan directamente los servicios para la población.

Lucha contra la corrupción

Fernando Jaramillo, asambleísta por la provincia de Imbabura, describió el peculado como un acto grave “Este delito atenta contra el patrimonio del Estado y el dinero de todos los ecuatorianos”, manifestó el legislador durante la presentación del proyecto.

Enfatizó que tales conductas generan malversación y desvío de fondos, lo que impide una adecuada atención a necesidades urgentes del país.

Además, Jaramillo recordó casos emblemáticos de corrupción en Ecuador. Uno de ellos es el de la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto de abril de 2016 que dejó daños por miles de millones de dólares.

Por otro lado, el asambleísta señaló que la propuesta no solo busca endurecer las sanciones, sino también fortalecer la responsabilidad en la administración pública. “No se puede tolerar la impunidad en actos que ofenden al conjunto de la sociedad”, agregó.

Antecedentes y proceso legislativo

En cuanto al trámite, el proyecto ha sido socializado con otros asambleístas, representantes de la academia y especialistas en derecho penal. Esto asegura una base antes de su debate en comisiones especializadas de la Asamblea.

Históricamente, Ecuador ha impulsado varias reformas al COIP para combatir la corrupción, como la de 2017 que eliminó tablas de consumo de drogas y fortaleció procesos penales.

La iniciativa de Jaramillo se alinea con esfuerzos globales por transparentar el uso de fondos públicos. Organismos como la ONU han recomendado a países en desarrollo endurecer marcos legales contra la malversación.

De aprobarse la reforma entraría en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial, potencialmente impactando casos pendientes en el sistema judicial ecuatoriano. (39)