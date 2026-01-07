Mónica Palacios recibe nueva sanción de 31 días en la Asamblea Nacional

La asambleísta Mónica Palacios, del movimiento Revolución Ciudadana, anunció este miércoles 7 de enero que nuevamente fue sancionada. A través de un video difundido en su cuenta de X, señaló que serán 31 días de suspensión en el Legislativo.

La medida se debe a su exposición de presuntos vínculos entre la asambleísta Mishel Mancheno, su esposo Álvaro Guivernau –presidente de Noboa Trading– y Mario Godoy. Este último ejerce como el presidente del Consejo de la Judicatura y recientemente compareció en la Asamblea Nacional. Esta nueva sanción, impuesta por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), representa la segunda en menos de un año para Palacios.

Denuncia un presunto acoso político

En respuesta a la reciente sanción, Palacios denunció un presunto acoso político y mediático orquestado por el gobierno de Noboa, afirmando que este ha involucrado a su hijo y familia, cruzando límites inaceptables.

“Esta nueva sanción confirma el patrón sistemático de persecución política de este gobierno”, declaró Palacios en un comunicado público. Luego añadió: “¡No me van a callar! Seguiré fiscalizando y defendiendo la verdad con la credibilidad que me da el pueblo”. Hasta el momento, ni Mancheno ni Guivernau han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones de Palacios.

🛑 LA ASAMBLEA NACIONAL ME VOLVIÓ A SANCIONAR 🛑 Denuncio el acoso político y mediático orquestado por Daniel Noboa para intentar silenciarme, una persecución que ha cruzado un límite inaceptable al involucrar a mi hijo y a mi familia. Esta nueva sanción confirma el patrón… pic.twitter.com/DPNDPbCPi8 — Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) January 7, 2026

Las sanciones anteriores de Palacios

En septiembre pasado, fue suspendida por 90 días sin sueldo tras una denuncia presentada por la entonces asambleísta Nataly Morillo, del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). La acusación se basó en una presunta alteración del orden durante una sesión de la Comisión de Biodiversidad.

Allí, Mónica Palacios utilizó gritos y carteles para vincular al presidente Daniel Noboa y a la primera dama Lavinia Valbonesi con supuestos casos de tráfico de influencias relacionados con la empresa minera Dundee Precious Metals. El CAL determinó que esta conducta constituía una falta muy grave, lo que llevó a la suspensión temporal de sus funciones legislativas.

Mientras que el 6 de mayo de 2024, Palacios fue suspendida por 60 días, también sin sueldo. El motivo se dio por acoso laboral en la Asamblea Nacional. Además, el 7 de febrero de ese mismo año, recibió una amonestación escrita tras un altercado con la entonces ministra de Gobierno, Mónica Palencia.