Asambleísta Valentina Centeno recibe segunda licencia por estudios de posgrado

La asambleísta Valentina Centeno, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), obtuvo una segunda licencia sin sueldo por un mes, otorgada por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. La legisladora se ausentará para continuar sus estudios de posgrado en el extranjero, según informó el Legislativo.

Durante su ausencia, la coordinación de la bancada ADN estará a cargo de la asambleísta de Chimborazo, Mishel Mancheno. Asimismo, la presidencia de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico será asumida por el vicepresidente Diego Franco Hanze, también de ADN.

Primera licencia y participación en el pleno

Valentina Centeno ya había recibido una licencia en la tercera semana de agosto de 2025, regresando al país días antes de que venciera el permiso. Su última participación en el Pleno fue en la sesión 040, donde votó a favor de la resolución de respaldo al Decreto Ejecutivo 153, emitido el 20 de septiembre de 2025, que convoca a una consulta popular para decidir sobre una asamblea constituyente.

Además, apoyó la moción de censura y destitución de Gonzalo Albán Molestina como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una decisión clave en el contexto político actual.

Marco legal de la licencia

La licencia de Valentina Centeno se rige por el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que permite al presidente de la Asamblea autorizar ausencias de hasta 30 días. Permisos superiores a este período, hasta un máximo de 90 días en un año, requieren la aprobación del Consejo de Administración Legislativa en casos de enfermedad o incapacidad comprobada.

En este caso, al tratarse de una licencia de un mes por motivos académicos. No se requiere autorización adicional, cumpliendo con los parámetros establecidos por la normativa legislativa.

Reorganización en la bancada ADN

Mishel Mancheno, asambleísta por Chimborazo, asumirá la coordinación de la bancada ADN durante la ausencia de Centeno, garantizando la continuidad de las actividades legislativas del grupo oficialista. Por su parte, Diego Franco Hanze liderará la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, encargada de analizar temas como el comercio y la inversión.

La ausencia de Centeno se produce en un momento de intensa actividad legislativa, con debates sobre la consulta popular y reformas económicas. La bancada ADN, una de las más relevantes en el Legislativo, se reorganiza para mantener su operatividad.

Contexto político y legislativo

La licencia de Valentina Centeno ocurre en un escenario político marcado por la convocatoria a una consulta popular y la reciente destitución de un consejero del CPCCS. Aunque su ausencia no afectará el quórum de la Asamblea. La recurrencia de permisos en un corto período podría generar debate sobre el impacto en el desempeño legislativo. La Asamblea Nacional, presidida por Niels Olsen, sigue adelante con su agenda. Esta incluye la preparación para la consulta popular y el análisis de reformas clave.