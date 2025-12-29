Asambleísta Viviana Veloz rinde versión en Fiscalía por denuncia de traición a la patria

La asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC), rindió este 29 de diciembre de 2025 su versión ante la Fiscalía General del Estado por una denuncia de traición a la patria presentada a inicios de año. La diligencia se realiza en la sede de la Fiscalía en Quito, en el contexto de acusaciones que incluyen sedición, atentado contra la seguridad de operaciones policiales y militares, usurpación y retención ilegal de mando. Veloz denuncia que el proceso se reactivó recientemente para intimidarla por su labor de fiscalización al Gobierno del presidente Daniel Noboa, específicamente en la contratación fallida con la empresa estadounidense HealthBird.

El 23 de diciembre de 2025, Viviana Veloz alertó públicamente sobre la reactivación del caso, casi un año después de su presentación inicial. A través de su cuenta en la red social X, la legisladora afirmó que la acción es “ordenada” por el Ejecutivo para silenciar sus críticas. No se reveló la hora exacta de la diligencia, pero Veloz enfatizó que acudiría “con la frente en alto”, argumentando que “decir la verdad no es delito” en un país democrático.

Hoy rendí mi versión ante la FGE por una supuesta “traición a la patria”, sedición, usurpación y otros inventos más. Un show político disfrazado de justicia. Lo insólito: la propia denunciante no reconoció su firma ni rúbrica. Aun así, el Fiscal General encargado, Carlos Alarcón,… pic.twitter.com/VlIBcVCU9g — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) December 29, 2025

Denuncia y acusaciones principales

De acuerdo con diario Expreso, la denuncia contra Viviana Veloz se originó en enero de 2025, cuando la bancada de Revolución Ciudadana cuestionó las licencias solicitadas por asambleístas para participar en la campaña de las elecciones generales. En ese momento, se alegó que sus acciones constituían delitos graves contra el Estado, incluyendo traición a la patria y sedición. La Fiscalía decidió retomar el expediente en un nuevo escenario. Allí Veloz y su grupo legislativo han intensificado críticas a ministros del régimen. Incluso, han iniciado procesos de fiscalización sobre temas vinculados al oficialismo.

Entre las fiscalizaciones destacadas se encuentra la investigación a la contratación del Gobierno con HealthBird, una empresa estadounidense vinculada a servicios de salud, que Veloz califica como “fallida”. La asambleísta sostiene que esta reactivación es parte de una “práctica recurrente” de usar el sistema de justicia como “arma política”, fabricando delitos y criminalizando la disidencia cuando no se pueden ganar argumentos.

Contexto político y declaraciones de la legisladora

Viviana Veloz, legisladora por la Revolución Ciudadana, ha sido una figura activa en la oposición al Gobierno de Daniel Noboa. Su bancada, liderada por el correísmo, ha promovido varias iniciativas de control político, incluyendo juicios políticos a funcionarios y revisiones de contratos estatales. En su publicación en X, Veloz reiteró: “No buscan verdad ni justicia. Buscan perseguirme, intimidarme y silenciarme. […] No me callarán, no me intimidarán. Tampoco lograrán quebrar mi convicción”.

La Fiscalía General del Estado no ha emitido declaraciones oficiales sobre la reactivación del caso hasta la fecha. Sin embargo, el proceso se enmarca en un clima de tensiones políticas en Ecuador. Allí hay denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición han marcado el año 2025. Temas como la seguridad interna, las operaciones policiales y las contrataciones gubernamentales han sido puntos de fricción recurrentes en la Asamblea Nacional.