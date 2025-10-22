Asambleístas de ADN solicitarán licencia temporal para realizar campaña por el Referéndum y Consulta Popular 2025

El presidente Daniel Noboa se reunió el 22 de octubre de 2025 con los asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN) en Carondelet. El objetivo fue definir la estrategia de campaña del Referéndum y Consulta Popular 2025, programada para el 16 de noviembre, con el objetivo de promover el Sí, según informó el legislador Esteban Torres.

Durante más de dos horas, en el Palacio de Carondelet, Quito, el presidente Noboa y la bancada oficialista delinearon las acciones para la campaña. Estas acciones se refieren al Referéndum y Consulta Popular 2025. El legislador Esteban Torres confirmó que los asambleístas apoyarán activamente la promoción del Sí. Esto será durante el período oficial de campaña, del 1 al 13 de noviembre, tomando licencias conforme a la normativa electoral.

Estrategia enfocada en el Sí

“Estaremos donde nos pidan”, afirmó Torres al salir del encuentro, destacando el compromiso de la bancada ADN con las propuestas del Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que aún no se han definido detalles como la duración de las licencias. Tampoco están claros los lugares específicos donde se realizarán las actividades de campaña.

Torres también señaló que en la reunión no se discutieron candidaturas para una eventual Asamblea Constituyente. Tampoco se trataron los temas principales de la campaña. “Lo primero es ganar la consulta y luego habrá propuestas”, enfatizó, priorizando el respaldo ciudadano al Sí en las tres preguntas de referéndum y una de consulta popular.

Cronograma electoral y logística

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que la campaña electoral iniciará el 1 de noviembre y concluirá el 13. Esto será seguido por el silencio electoral hasta el 16 de noviembre, día de los comicios. El 9 de noviembre se realizará un simulacro de elecciones para garantizar la logística del proceso.

Además, el cronograma incluye el sufragio para personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada el 13 de noviembre. También se menciona el programa Voto en Casa el 14 de noviembre, facilitando la participación de personas con movilidad reducida. Estas medidas buscan asegurar un proceso electoral inclusivo y ordenado.

Rol de ADN y contexto político

La bancada ADN, que representa al oficialismo, será clave en la movilización para el Referéndum y Consulta Popular 2025, un proceso que podría definir reformas estructurales en Ecuador. El compromiso de los asambleístas es apoyar al presidente Noboa respetando las normativas electorales. Esto ocurre en un contexto de polarización política.

El Referéndum y Consulta Popular 2025 reviste alta relevancia, ya que sus resultados impactarán el rumbo de las políticas públicas. La campaña, aunque breve, será intensa, y el oficialismo busca consolidar el apoyo ciudadano en un entorno de retos sociales y políticos.

Expectativas y próximos pasos

El CNE supervisará el cumplimiento del cronograma y las normativas de campaña, mientras la ciudadanía aguarda claridad sobre las preguntas del referéndum. La bancada ADN aún debe concretar los detalles operativos de su participación, incluyendo los lugares donde se enfocarán sus esfuerzos.