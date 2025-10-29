Ascienden a 132 los muertos por el operativo policial en las favelas de Río de Janeiro, Brasil

La Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmó este miércoles la muerte de al menos 132 personas como consecuencia de la operación policial a gran escala en los barrios de Penha y Alemao, que tenía como objetivo a Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.

El operativo más letal de Río de Janeiro

Se trata ya de la operación policial más letal de la historia del estado de Río de Janeiro y a pesar de que se produjo en contextos diferentes, también superó a la masacre cometida en la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo, en 1992, símbolo de la violencia policial, que se cobró la vida de 111 reclusos.

Los vecinos del barrio de Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, han estado a lo largo de este miércoles encontrando decenas de cadáveres. Al menos 72 hasta el momento. Esto, horas después de un operativo, celebrado y calificado de «histórico» por el gobernador del estado, Cláudio Castro.

Los cuerpos sin vida los acumularon en la Plaza Sao Lucas, una de las más destacadas del estado fluminense, cercana al lugar de los hechos. Se trata de los cadáveres de al menos 72 hombres, a quienes los vecinos desvistieron para facilitar a los familiares su reconocimiento.

«Nunca se ha visto nada parecido»

En un primer momento, Castro confirmó este miércoles 58 fallecidos, una cifra ligeramente inferior a la facilitada el martes. Además de la muerte de cuatro policías durante el operativo.

«En 36 de favela, después de varias operaciones, nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido», dijo el activista Raull Santiago, en declaraciones al portal G1, para referirse a la hilera de cadáveres expuestos en las calles de la ciudad.

Más de dos mil agentes entraron a las favelas de Río de Janeiro

Penha y Alemao fueron escenario este martes de un mega operativo a gran escala en el que intervinieron alrededor de 2.500 agentes. La operación se dio contra un grupo criminal que domina más de la mitad de las áreas controladas por la delincuencia en la región metropolitana de Río de Janeiro y está presente en una veintena de estados.

El objetivo era decenas de detenciones, entre ellas la de uno de principales sus líderes, Thiago do Nascimento Mendes, alias ‘Belao do Qutungo’, que finalmente fue arrestado.

Además se saldó con más de 80 detenciones y varios heridos, entre ellas personas que nada tenían que ver con los objetivos. Así como la incautación de una treintena de fusiles de guerra y otras armas de menor calibre. La Policía informó de que fue recibida con bombas lanzadas por drones.