Ascienden a 160 los muertos por el gran incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

El incendio registrado en el complejo de rascacielos Wang Fuk Court, en Tai Po, Hong Kong, ocurrido hace casi dos semanas, ha dejado 160 fallecidos, según autoridades que continúan las labores de búsqueda y recuperación, en un caso cuya magnitud ha desencadenado una investigación sobre las condiciones del edificio y los materiales empleados en su renovación.

Cifra de fallecidos aumenta mientras continúa la búsqueda

Las autoridades hongkonesas informaron este martes que la cifra de fallecidos asciende ya a 160, mientras otras seis personas permanecen desaparecidas, por lo que no se descarta un incremento del balance en los próximos días.

Los equipos de emergencia han mantenido operativos continuos para localizar cuerpos y revisar zonas estructuralmente inestables del complejo.

Las últimas víctimas identificadas corresponden a una mujer de edad avanzada y a la trabajadora del hogar que la asistía en su apartamento al momento del incendio. A ambas las hallaron en una zona que se vio rápidamente afectada por las llamas, dificultando cualquier intento de evacuación.

El suceso ha movilizado a más de un centenar de funcionarios entre bomberos, Policía y personal forense, quienes continúan trabajando en condiciones complejas debido al nivel de destrucción del edificio.

Identificación de víctimas de incendio y análisis forenses

Del total de fallecidos, 120 personas ya han sido identificadas, mientras que otras 40 requieren análisis de ADN para que los restos puedan ser entregados a sus familias. Unidades forenses que trabajan con registros familiares y bases de datos oficiales coordinan estas acciones.

Las autoridades también investigan una serie de restos encontrados en los alrededores del complejo, que podrían corresponder a personas arrastradas por el colapso de estructuras o desplazamientos provocados por las altas temperaturas generadas por el fuego.

La magnitud de la tragedia ha llevado a que los agentes de Policía involucrados en la búsqueda reciban apoyo psicológico, ya que muchos han reportado niveles elevados de estrés debido al escenario que enfrentan diariamente.

Posibles causas: materiales de obra bajo investigación

Aunque las conclusiones oficiales aún no han sido emitidas, los primeros análisis apuntan a que materiales empleados en la renovación del complejo —incluidos andamios y espuma de protección en ventanas— habrían acelerado la propagación del fuego.

Estos elementos podrían haber generado llamas de rápida expansión e impidieron que numerosos residentes pudieran evacuar a tiempo.

Algunos sobrevivientes señalaron que las rutas de escape quedaron obstruidas en pocos minutos. Esto coincide con las evaluaciones técnicas sobre la velocidad inusual de propagación del incendio. Los peritajes se mantienen activos para determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad durante las obras.

Las autoridades han indicado que las conclusiones finales serán clave para definir responsabilidades y evaluar si hubo irregularidades en los permisos del proyecto de renovación.

El incendio más letal desde 1948

El siniestro en Tai Po se ha convertido en el incendio más mortal registrado en Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de un incendio en un almacén en Shek Tong Tsui dejó al menos 176 fallecidos.

El Gobierno local ha iniciado acciones para controlar posibles focos de protesta ante el descontento que surge por las presuntas fallas de seguridad en edificios en renovación y la necesidad de revisar estrictamente los estándares de construcción.

Reacciones institucionales y próximos pasos

Las autoridades de Hong Kong han asegurado que las investigaciones serán exhaustivas y que se trabajará con organismos independientes para garantizar transparencia.

Los equipos especializados también realizan evaluaciones estructurales del complejo Wang Fuk Court para determinar si hay secciones recuperables o si será necesaria su demolición.

En paralelo, se analiza el establecimiento de nuevas regulaciones para proyectos de renovación de rascacielos, considerando la densidad urbana de Hong Kong y la importancia de garantizar condiciones seguras en construcciones verticales.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las familias de los afectados han solicitado información constante y apoyo logístico para los procesos de identificación y entrega de restos.

El caso permanece en desarrollo a la espera de informes técnicos finales y decisiones gubernamentales sobre responsabilidades y medidas de prevención.