Ascienden a 22 los muertos por el accidente de bus en Guaranda, provincia de Bolívar

El número de víctimas mortales por el accidente de bus registrado en la parroquia Simiatug, del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, va en aumento.

El siniestro se dio cerca de las 12h30 de ayer, domingo 16 de noviembre de 2025, en la vía Guaranda–Ambato, sector La Serrana. Allí, un bus de la cooperativa Ambateñita, con más de 60 personas a bordo, perdió pista, volcó y se precipitó por una quebrada de aproximadamente 150 metros de profundidad.

Aumentan número de muertos por accidente en Guaranda

El primer reporte oficial informaba que el accidente dejó 16 personas fallecidas y más de 35 heridas. Sin embargo, la cifra subió a 22 muertos.

El coronel Jimmy Viteri, comandante de la subzona de la Policía Nacional en Tungurahua, indicó que de los heridos que ingresaron al Hospital General Docente Ambato, nueve fallecieron luego por la gravedad de las lesiones. Mientras que en el sitio del percance habían muerto 13.

Además, se conoció que entre las víctimas mortales están el chofer de la unidad y su esposa.

Investigan las causas del siniestro

La emergencia fue atendida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional del Ecuador (PPNN). Al sitio acudieron ambulancias, unidades de rescate y especializadas, patrulleros y vehículos logísticos.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Centro Forense de Ambato, a la espera de los procesos legales de identificación.

Autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la causa del vuelco. Las primeras hipótesis apuntan a una combinación de factores, incluyendo las condiciones de la vía. Sin embargo, no se descarta que el exceso de pasajeros haya influido.

Duelo por víctimas de accidente en Guaranda

Ayer, en el Centro Forense de Ambato se vivieron momentos de dolor. Hasta allí fueron trasladadas las víctimas mortales, a la espera de la autopsia e identificación.

De acuerdo a medios nacionales, los ocupantes del bus eran oriundos de Guaranda y habían salido a las 08h00 desde Ambato, con destino a Simiatug y a otros sectores aledaños para ejercer su voto en el Referéndum y la Consulta Popular. Se trató de un viaje motivado por el deber cívico, que terminó convertido en una tragedia.

Por su parte, la Ecuarunari se expresó su sentido pésame con el Pueblo Kichwa Waranka. “Las víctimas de esta irreparable tragedia son nuestros hermanos, miembros de nuestras comunidades y familias”, dijo la organización.

No se ha confirmado las edades e identidades de las víctimas. Así como sus sepelios. (13).