Ascienden a 27 los muertos por el paso del supertifón ‘Fung Wong’ por Filipinas

El balance de muertos a causa del supertifón ‘Fung Wong’ en el noroeste de Filipinas aumentó a 27, según las autoridades del país.

Añadieron que hasta la fecha hay 4,5 millones de afectados, sin que por ahora se descarte un aumento de la cifra de fallecidos.

Daños y víctimas del supertifón en Filipinas

El vicesecretario del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC), Bernardo Rafaelito Alejandro IV, indicó en una rueda de prensa que por ahora hay confirmados 27 muertos y 36 heridos. Además, dijo que el supertifón causó daños en 42.700 viviendas.

La región más afectada es la de Cordillera, donde se registran 19 víctimas mortales. A estas se suman tres en la provincia de Nueva Vizcaya, en el valle de Cagayan. Además, hay un muerto en Catanduanes, Capiz, Samar, Sulu y otra provincia no identificada por ahora por las autoridades.

Dos tifones y un terremoto han golpeado al país asiático

El ‘Fung Wong’ es el segundo tifón que golpea Filipinas, después de que el ‘Kalmaegi’ dejara más de 200 fallecidos durante la semana pasada. Se trata de una situación que provocó además la suspensión de clases y otras actividades públicas como prevención. Además, el país se vio sacudido en septiembre por un terremoto de 6,9 grados que dejó cerca de 70 muertos.

En este contexto, la organización no gubernamental Acción Contra el Hambre reseñó que el ‘Kalmaegi’ y el ‘Fung-Wongen’ han dejado en conjunto más de 8,3 millones de afectados y 1,8 millones de desplazados, antes de alertar de que Cebú, Negros Occidental, Aurora, Albáy y Camarines Sur se encuentran entre las provincias más afectadas, con miles de viviendas destruidas, cortes de electricidad, brotes de enfermedades y centros de evacuación saturados.

Coordinan ayuda humanitaria para los afectados

Así, resaltó que desplegó ya a sus equipos de emergencia para evaluar daños y coordinar la respuesta humanitaria. Además, indicó que las necesidades más urgentes incluyen “asistencia alimentaria, agua potable, kits de higiene y saneamiento temporal, refugios de emergencia y materiales de reparación, así como apoyo psicosocial y medidas de protección en centros de evacuación”.

“Al recorrer las comunidades afectadas, he visto de primera mano los efectos devastadores del terremoto y el tifón ‘Tino’ (nombre en Filipinas del ‘Kalmaegi’). Días sin agua ni electricidad, hogares y medios de vida perdidos y familias que intentan reconstruirse mientras se preguntan cómo prepararse para el próximo desastre”, afirmó la coordinadora de nutrición del equipo de emergencias de Acción contra el Hambre, Cristina Izquierdo.

“Estos momentos ponen de relieve lo importante que es invertir en la resiliencia a largo plazo para que las comunidades puedan soportar los efectos cada vez mayores del cambio climático”, añadió.

Con información de Europa Press