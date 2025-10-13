COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Norteamérica

Ascienden a 64 los muertos por las fuertes lluvias caídas en cinco estados de México

En las personas afectadas por las fuertes lluvias registradas en México hay desesperación. Exigen respuestas a la presidenta.
Ascienden a 64 los muertos por las fuertes lluvias caídas en cinco estados de México
Las entidades de rescate están desplegadas en las zonas afectadas. (Foto: @GN_MEXICO_)
Ascienden a 64 los muertos por las fuertes lluvias caídas en cinco estados de México
Las entidades de rescate están desplegadas en las zonas afectadas. (Foto: @GN_MEXICO_)

Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes la muerte de 64 personas a causa de las intensas lluvias que cayeron la semana pasada y afectaron especialmente a los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Puebla.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, se movilizó a la zona afectada ayer, donde los familiares de las víctimas mortales la confrontaron.

Fuertes lluvias dejan saldo trágico en México

La encargada de Protección Civil, Laura Velázquez, participó a través de videoconferencia en la rueda de prensa matutina de la presidenta Sheinbaum e informó que son 65 las personas que continúan desaparecidas.

Velázquez detalló que Veracruz es el estado más afectado por las intensas tormentas que cayeron sobre todo entre el 6 y el 9 de octubre. Allí han golpeado 40 municipios y provocado la muerte de 29 personas.

La responsable de Protección Civil contó que el 8 de octubre se registraron lluvias en Veracruz 280 milímetros de agua por metro cuadrado y en Puebla de hasta 286 milímetros, lo que provocó el desbordamiento de ríos y arroyos.

Afectados exigen soluciones a la presidenta

En Poza Rica, uno de los municipios más afectados, acudió este domingo la presidenta mexicana, que encabezó una reunión de emergencia después de visitar esta y otras localidades de Veracruz, pero también de Puebla, en donde tuvo tiempo de poder hablar con algunos de los afectados, que pidieron soluciones.

«Nadie quedará desamparado», dijo. Además, pidió a los afectados un poco de paciencia, ya que «no todo se puede arreglar en un segundo».

Sheinbaum prometió que no se ocultará ningún dato sobre las personas que siguen desaparecidas y se pondrán en marcha todos los mecanismos del Estado para ayudar a las víctimas.

En un video que circula en redes sociales, se ve un momento en que el vehículo militar que trasladaba a la mandataria es detenido por damnificados. Los ciudadanos la increparon y exigieron respuestas, destacando que han pasado más de tres días de la tragedia.

México es vulnerable a lluvias e inundaciones

México es un país altamente vulnerable a las lluvias intensas e inundaciones, según datos oficiales y estudios científicos. Esta vulnerabilidad se debe a una combinación de factores geográficos, climáticos, urbanos y ambientales, que han intensificado los eventos extremos en las últimas décadas. El 62% de las pérdidas y daños por eventos extremos en el país corresponden a lluvias e inundaciones.

La topografía de México, con 73% de su territorio por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, contribuye a esta exposición. Estados costeros como Veracruz, Tabasco y Chiapas son particularmente susceptibles debido a su relieve plano, ríos caudalosos y la influencia de sistemas meteorológicos tropicales.

