Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ascienden a más de 65.000 los muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

La Franja de Gaza enfrenta una crisis humanitaria. Con más de 65 mil víctimas mortales por la ofensiva israelí, la ONU habla de genocidio.
Ascienden a más de 65.000 los muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.jpg
Militares israelíes en la Franja de Gaza.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifraron en más de 65.000 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad de Gaza indicaron en un comunicado que durante el último día se registraron otros 33 muertos y 146 heridos a causa de los ataques, añadiendo que en total son 65.174 los fallecidos y 166.071 los heridos desde el inicio de las operaciones contra el enclave palestino.

Aún habría víctimas bajo los escombros en la Franja de Gaza

Se estima que un gran número de personas continúa atrapado bajo los escombros y en zonas de difícil acceso para los servicios de emergencia. Sin embargo, las autoridades cifraron en 12.622 los muertos y más de 54.000 los heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que las fuerzas israelíes rompieron el alto el fuego pactado en enero con Hamás.

Por otra parte, explicaron que 2.514 personas han muerto tiroteadas por las tropas israelíes cuando esperaban para obtener ayuda humanitaria. Esto supone un deceso y 17 nuevos heridos en las últimas 24 horas.

Además, el Ministerio de Sanidad alertó que otras cuatro personas han perdido la vida a causa de la hambruna desde el jueves, entre ellos un menor de edad. Esto sitúa en 440 los muertos por hambre, entre ellos 147 niños.

El origen del conflicto

El conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, enclave palestino controlado por Hamás desde 2007, tiene raíces en la partición de Palestina en 1948 y guerras subsiguientes, como la de 1967, que dejó Gaza bajo ocupación israelí hasta 2005. El bloqueo israelí-egipcio desde entonces ha generado crisis humanitarias crónicas.

La escalada actual inició el 7 de octubre de 2023 con ataques de Hamás que mataron 1.200 israelíes y tomaron 250 rehenes. Israel respondió con una ofensiva masiva, rompiendo un alto el fuego de enero de 2025 el 18 de marzo.

En las últimas semanas, Israel lanzó una ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza. Ordenó evacuaciones masivas al sur (280.000 desplazados), cortando internet y comunicaciones, y destruyendo infraestructuras como torres y hospitales. Hamás calificó estas acciones como una «limpieza étnica».

Una comisión de la ONU concluyó el 16 de septiembre que Israel comete genocidio, cumpliendo cuatro de cinco actos definidos por la Convención. Esto son: matanzas masivas, daño físico/mental grave, condiciones destructivas y prevención de nacimientos (destrucción de una clínica de fertilidad).

El conflicto, arraigado en disputas territoriales desde 1948, amenaza con regionalizarse, con choques en Líbano e Irán.

