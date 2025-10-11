Asesinan a ‘Becky G’, mujer transexual, tras negarse a pagar ‘vacunas’

Una mujer transexual, conocida como ‘Becky G’, fue asesinada el viernes 10 de octubre, en Guayaquil, tras negarse a pagar ‘vacunas’. La víctima tenía 25 años de edad y se desempeñaba como trabajadora sexual.

Becky G era víctima de ‘vacunas’

La asociación Silueta X informó, a través de un comunicado, que el crimen se dio en las primeras horas de la madrugada, en las inmediaciones del Hotel Oro Verde (sector 1° de Mayo y alrededores).

De acuerdo a esa fuente, a la mujer trans la abordaron varios sujetos presuntamente vinculados a redes de extorsión que operan en la zona, dándose una discusión.

Testigos dijeron a la organización que el crimen se desencadenó cuando ‘Becky’ se negó a pagar una ‘vacuna’ (extorsión económica) exigida por estos individuos. «En represalia, los agresores la desvivieron brutalmente y le dispararon a quemarropa, dejando su cuerpo sin vida en la calzada. El cadáver de Becky fue hallado en posición decúbito lateral, en fetal, un indicio doloroso de la agonía extrema que sufrió en sus últimos momentos», informó Silueta X.

La mujer trans era muy popular en las redes sociales, donde compartía detalles de su actividad como trabajadora sexual.

Alerta por transfeminicidios en Ecuador

Este transfeminicidio eleva a al menos 14 los casos registrados en Ecuador durante este 2025, según los datos preliminares del Informe Runa Sipiy de la Asociación Silueta X.

«Este informe, que documenta transfeminicidios, muertes violentas no esclarecidas, intentos de asesinato, secuestros y torturas, evidencia una escalada intolerable de la transfobia y la criminalidad organizada que azota a nuestra comunidad», detalló la organización.

«En 2025, hemos visto cómo la extorsión, el sicariato y la estigmatización se entrecruzan para aniquilar vidas como la de Becky, particularmente en sectores marginalizados donde el Estado parece ausente», se añadió.

En su comunicado, Silueta X exigió una «investigación inmediata y exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, con enfoque diferencial en crímenes de odio y transfobia». Así como «identificar y judicializar a los responsables, incluyendo las redes de extorsión que operan en el sector 1° de Mayo».

Además, pidió «protección urgente para las trabajadoras sexuales trans en Guayaquil, incluyendo protocolos de seguridad y acceso a justicia sin revictimización».

Ecuador sufre asesinatos, ‘vacunas’ y más

Ecuador enfrenta una escalofriante ola de violencia impulsada por el narcotráfico. Bandas como Los Choneros y Los Lobos disputan el control territorial con alianzas internacionales.

En 2024, el país registró 6.962 homicidios, una tasa de 39 por 100.000 habitantes, el más alto de América Latina según InSight Crime.

El 2025 agrava la crisis. El primer trimestre suma 2.361 asesinatos, un 65% más que en 2024, con un promedio de un crimen por hora. Enero fue el mes más letal con 731 muertes.

Los delitos también se han diversificado en el país, con secuestros, extorsiones (‘vacunas’) y estafas. (13).