Asesinan a una concejal peruana durante un agasajo infantil de Navidad; hay niños heridos

Una concejal de la provincia de Ascope, en la región de La Libertad, al norte de Perú, fue asesinada a tiros el reciente jueves, 18 de diciembre de 2025, durante un acto público por Navidad.

El ataque, perpetrado por un grupo de hombres armados a bordo de motocicletas, dejó también a siete personas heridas, de las cuales al menos cuatro son menores de edad. El trágico suceso ocurrió alrededor de las 19h00, generando consternación en la comunidad.

La matan durante un agasajo de Navidad

La víctima fue identificada como la concejal Elena Rojas, quien participaba activamente en una ‘chocolatada navideña’ organizada para los niños de la zona.

Según reportes del diario La República, los atacantes dispararon directamente contra la edil, quien fue auxiliada por algunos asistentes y trasladada de urgencia a un centro de salud cercano. Sin embargo, a su llegada, el personal médico solo pudo certificar su defunción debido a la gravedad de las heridas.

El informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, citado por la emisora RPP, confirmó que entre los siete heridos, cuatro son menores de edad, con edades comprendidas entre los 7 y los 13 años.

Todos los lesionados están recibiendo atención hospitalaria. Mientras, las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen, dada la naturaleza directa del ataque.

Impacto y víctimas del ataque

El brutal ataque generó un fuerte impacto en la población de Sausal y en la región de La Libertad. La violencia de los hechos, ocurrida en el marco de un evento dedicado a la infancia, conmociona a la comunidad.

El Ministerio de Sanidad, aunque sin detallar nombres, confirmó que la mayoría de los heridos son niños. Esto agrava la consternación pública y el llamado a las autoridades para un rápido esclarecimiento del caso.

La concejal Rojas era una figura conocida en la provincia de Ascope. Su asesinato ha provocado una ola de condenas por parte de otras autoridades y organizaciones sociales que exigen justicia y mayor seguridad para la región.

Investigan el crimen de la concejal

La Fiscalía de La Libertad abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. La hipótesis del ajuste de cuentas es la que cobra mayor fuerza entre los investigadores, aunque no se descartan otras líneas.

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional desplegó toda su fuerza operativa y de inteligencia para dar con los autores del ataque. Tras el hecho, las autoridades ejecutaron un “plan cerco” en la zona para iniciar de inmediato las diligencias y acelerar la identificación, ubicación y captura de los delincuentes.