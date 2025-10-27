COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

Asesinato en Los Bajos de Montecristi incrementa las cifras de violencia en el Distrito Manta

La provincia de Manabí, particularmente Manta y Montecristi, ha experimentado un incremento de hechos violentos en los últimos años.
A Omar Márquez García lo asesinaron la noche del domingo 26 de octubre en una vivienda en Los Bajos, del cantón Montecristi, de Manabí.
En el Distrito Manta se registran 430 muertes violentas en lo que va del 2025. (Foto referencial)
A Omar Márquez García lo asesinaron la noche del domingo 26 de octubre en una vivienda en Los Bajos, del cantón Montecristi, de Manabí.
A Omar Márquez García lo asesinaron la noche del domingo 26 de octubre en una vivienda en Los Bajos, del cantón Montecristi, de Manabí. El hecho, que engrosa las estadísticas de violencia en la región, está bajo investigación por agentes de la Dinased de la Policía. El cuerpo de la víctima lo trasladaron al centro forense de Manta, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre el móvil del crimen, y la investigación permanece en curso. Según fuentes policiales, no se han identificado sospechosos ni se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del asesinato. Este caso se suma a la alarmante cifra de 430 muertes violentas registradas en el Distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó, en lo que va de 2025.

Asesinato en Los Bajos causa preocupación

La provincia de Manabí, particularmente las zonas de Manta y Montecristi, ha experimentado un incremento sostenido de hechos violentos en los últimos años. Aquello ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. En 2024, el distrito reportó más de 400 casos similares, lo que refleja una tendencia persistente en la región. La Policía Nacional ha intensificado los operativos en Montecristi y Manta para contrarrestar la delincuencia.

Sin embargo, los índices de violencia continúan siendo un desafío para las fuerzas del orden. El asesinato de Márquez García se produce en un contexto de creciente inseguridad en Manabí. Se trata de una provincia afectada por la actividad de grupos delictivos ligados al narcotráfico y la extorsión, según informes de inteligencia policial. Las autoridades han instado a la población a colaborar con información que facilite las investigaciones.

Causas estructurales de la violencia

La comunidad de Los Bajos, un sector rural de Montecristi, ha expresado su inquietud por la recurrencia de estos hechos. Líderes locales han solicitado mayor presencia policial y programas de prevención para abordar las causas estructurales de la violencia. Mientras tanto, los familiares de la víctima aguardan los resultados de la autopsia y los avances en la investigación para esclarecer el crimen. (17)

