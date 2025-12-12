Asesinato de taxista en Portoviejo desata operativo policial en la vía a Santa Ana

Un taxista de la cooperativa Av. Guayaquil murió en un ataque armado ocurrido en la calle 15 de Abril en Portoviejo. El hecho generó alarma y movilizó a equipos especializados de la Policía Nacional.

El asesinato del taxista ocurrió alrededor de las 15h40 cuando el conductor avanzaba por la vía Portoviejo–Santa Ana. Según los primeros reportes, dos sujetos en motocicleta se acercaron al vehículo y realizaron varios disparos de manera directa, lo que provocó que el automotor quedara detenido en plena circulación.

Ataque armado en la calle 15 de Abril

Los vidrios de la ventanilla del conductor quedaron esparcidos sobre la calzada. La víctima de la cooperativa Av. Guayaquil perdió la vida al instante del ataque, mientras varios ciudadanos que presenciaron la escena alertaron de inmediato al ECU-911 para solicitar asistencia policial y médica.

Las primeras unidades que llegaron al punto confirmaron que a la víctima le dispararon desde una motocicleta. Esto coincide con ataques armados similares registrados en Manabí durante las últimas semanas, los cuales mantienen en alerta a la población por la frecuencia de estos hechos violentos.

Asesinato de taxista: Criminalística y Dinased levantan evidencias

Posteriormente, personal de Criminalística ingresó al área para recopilar fragmentos de vidrio, casquillos y otros indicios que permitan establecer la trayectoria de los disparos. Este procedimiento es clave para determinar la distancia desde la cual se ejecutó el ataque y la ruta utilizada por los implicados.

Además, agentes de Dinased realizaron entrevistas en el sector y solicitaron acceso a cámaras de videovigilancia cercanas. De esta manera, buscan identificar la motocicleta y las características de los atacantes, lo que podría acelerar el proceso de investigación y la búsqueda de responsables.

Investigación policial sigue abierta

La Policía mantiene un operativo especial en diferentes puntos de Portoviejo y zonas aledañas. El objetivo principal consiste en localizar a los sospechosos, analizar posibles conexiones con grupos delictivos y establecer si el crimen se relaciona con otros ataques registrados en Manabí.

Moradores del área expresaron preocupación por el incremento de episodios violentos y solicitaron mayor presencia policial en la vía Portoviejo–Santa Ana. Este pedido se suma a otras alertas ciudadanas planteadas en los últimos meses debido al aumento de ataques armados en la provincia. (07)