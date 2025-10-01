COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Así ayudará el Gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con donaciones millonarias

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto urgente que propone incentivos tributarios para fortalecer a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Así ayudará el Gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con donaciones millonarias.
La ley de Daniel Noboa establece un régimen claro y transparente para la recepción y administración de donaciones a las fuerzas del orden. Foto: Presidencia de Ecuador.
Así ayudará el Gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con donaciones millonarias.
La ley de Daniel Noboa establece un régimen claro y transparente para la recepción y administración de donaciones a las fuerzas del orden. Foto: Presidencia de Ecuador.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional la sexta ley económica urgente enfocada en el fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El proyecto plantea incentivos tributarios y mecanismos de donaciones destinadas exclusivamente al sostenimiento de las fuerzas del orden como parte de la política fiscal y económica del Gobierno.

La propuesta busca reforzar actividades como la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad integral del Estado, priorizando la defensa del aparato productivo nacional. Además, promueve la estabilidad de las finanzas públicas mediante un sistema claro y transparente de rendición de cuentas.

Daniel Noboa: proyecto con objetivos estratégicos

Este es el sexto proyecto económico urgente que Daniel Noboa presenta al Legislativo. El texto contiene cuatro artículos, disposiciones generales, transitorias y una derogatoria. El documento plantea tres finalidades esenciales.

Primero, fortalecer las capacidades materiales y operativas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con recursos complementarios a la inversión pública. Segundo, generar un incentivo tributario para sumar contribuyentes a la seguridad nacional. Tercero, establecer un marco legal transparente para administrar y rendir cuentas de las donaciones.

Donaciones con beneficios tributarios

La iniciativa de Daniel Noboa abre la posibilidad de que las fuerzas del orden reciban donaciones de bienes muebles e inmuebles, equipos o suministros nuevos. Estas aportaciones podrán provenir de contribuyentes nacionales o de organismos, gobiernos y entidades internacionales que suscriban convenios de cooperación.

Los contribuyentes nacionales que realicen donaciones obtendrán una rebaja en su impuesto a la renta del período fiscal correspondiente. El beneficio se aplicará bajo condiciones, límites y procedimientos establecidos en la Ley y su reglamento.

Rebajas tributarias para quienes donen

El proyecto plantea rebajas tributarias de hasta el 30% del impuesto a la renta causado, según el valor de la donación. El mecanismo regirá sin derecho a devolución. El beneficio tributario entrará en vigencia desde el ejercicio fiscal 2025, tras la publicación oficial de la Ley.

Los equipos y suministros deberán estar nuevos y en óptimas condiciones. Quedarán excluidos los productos perecibles. El catálogo oficial de las fuerzas del orden definirá qué bienes pueden ingresar bajo este esquema de fortalecimiento institucional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hoy se conmemora el Día Internacional del Café: Descubre cómo esta bebida beneficia a tu salud

La Conaie anuncia salvoconducto para periodistas en el paro nacional y advierte sobre infiltrados

Sorprende en Halloween con estos tres postres espeluznantes y deliciosos

Así ayudará el Gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con donaciones millonarias

Derrumbe de varios andamios en una iglesia en Etiopía deja al menos 30 muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hoy se conmemora el Día Internacional del Café: Descubre cómo esta bebida beneficia a tu salud

La Conaie anuncia salvoconducto para periodistas en el paro nacional y advierte sobre infiltrados

Sorprende en Halloween con estos tres postres espeluznantes y deliciosos

Así ayudará el Gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con donaciones millonarias

Derrumbe de varios andamios en una iglesia en Etiopía deja al menos 30 muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hoy se conmemora el Día Internacional del Café: Descubre cómo esta bebida beneficia a tu salud

La Conaie anuncia salvoconducto para periodistas en el paro nacional y advierte sobre infiltrados

Sorprende en Halloween con estos tres postres espeluznantes y deliciosos

Derrumbe de varios andamios en una iglesia en Etiopía deja al menos 30 muertos

Terremoto de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas ya deja 69 muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO