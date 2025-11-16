Así cambió el rostro de alias ‘Pipo’: Se hacía llamar Danilo Fernández y se refugió en Europa

Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’, es señalado como “máximo líder” del grupo de delincuencia organizada ‘Los Lobos’ y fue detenido este domingo 16 de noviembre en España.

Así lo informó el presidente Daniel Noboa a través de X, asegurando que se trata del “delincuente más buscado de la región y máximo líder de ‘Los Lobos’”. Es “el criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación”, añadió.

Pero en su historia hay mucho más que contar. Partiendo desde su falsa muerte en 2021 hasta su cambio de rostro e identidad, que lo llevaron a convertirse en el “venezolano Danilo Fernández”.

Ministro asegura que ‘Fito’ “no es más que un aprendiz” de ‘Pipo’

En la detención de ‘Pipo’ participaron elementos de la Policía de Ecuador y de España, así como el ministro del Interior, John Reimberg. “Hoy, me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país sobre un golpe histórico para la seguridad del Ecuador. La Policía Nacional del Ecuador, en una operación impecable y coordinada con la Policía de España, capturó a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’, máximo líder de la organización criminal ‘Los Lobos’ y el delincuente más peligroso y buscado de la región”, dijo.

El funcionario añadió que Barre “es responsable de al menos 400 muertes y durante años manejó operaciones criminales desde la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi”. Allí estuvo recluido entre 2011 y 2019.

Agregó que el poder de ‘Pipo’ es tal, que supera al narcotraficante manabita Adolfo ‘Fito’ Macías Villamar, extraditado recientemente a Estados Unidos. “Este individuo —para quien Fito no es más que un aprendiz— fingió su muerte en 2021 y luego sacó una nueva identidad en Venezuela”, agregó.

De acuerdo a la fuente oficial, ‘Pipo’ viajó a España en 2022 con un pasaporte colombiano, trasladando “su base de operaciones a Europa, donde dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación Ecuador (CNGE) y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos”.

Sorpresa por el cambio en su rostro

Vinicio Dávila, Comandante General de la Policía, publicó en una imagen donde se evidencian los cambios en el rostro de ‘Pipo’. Esto, tras intervenciones quirúrgicas realizadas durante los últimos años.

Los cambios son evidentes en su nariz y ojos. Además, luce bigote y el cabello más largo, en su intento de completar su transformación.

De acuerdo a Dávila, a Chavarría “se lo vincula al control de rutas del narcotráfico junto al cártel Jalisco Nueva Generación, operaciones de minería ilegal, graves hechos delictivos y colocación de coches bomba”. “Alias ‘Pipo’ cuenta, además, con antecedentes desde el año 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias”, agregó. (13).