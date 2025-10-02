Así es la papeleta del referéndum y consulta popular 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 2 de octubre el diseño oficial de la papeleta electoral que se utilizará en la consulta popular y referéndum 2025. Estas papeletas definirán el proceso histórico convocado por el presidente Daniel Noboa. Además, marcarán un precedente en la organización de las votaciones.

La papeleta electoral tendrá formato A4 y presentará un diseño bicolor. El color celeste identificará las dos preguntas del referéndum, mientras que el color amarillo distinguirá la consulta popular sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente.

La consulta popular y el referéndum en Ecuador están programados para el domingo 16 de noviembre de 2025.

Elementos de seguridad en la papeleta de consulta popular y referéndum

El Instituto Geográfico Militar (IGM) incorporará medidas de seguridad avanzadas en la papeleta electoral de la consulta popular y referéndum 2025 aprobada por el CNE. Entre ellas destacan el efecto anticopia, el microtexto con diferentes tramados, el sistema anti scanner y un código de barras. Estas medidas permitirán garantizar la transparencia del proceso electoral en 2025.

Además, el orden de las preguntas generó debate entre los consejeros. En el borrador inicial, la primera pregunta correspondía a la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos y movimientos. En cambio, la segunda se refería a bases militares extranjeras.

La consejera Elena Nájera observó que el primer decreto de Daniel Noboa sobre el referéndum 2025 colocaba como inicial la pregunta referente a la eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador. Por esta razón, solicitó que se respete ese orden.

El CNE acogió la propuesta de manera unánime. De esta forma, la papeleta electoral quedó aprobada oficialmente con las correcciones. Así, se permitirá avanzar en los preparativos de la consulta popular y referéndum 2025 sin más observaciones en su diseño.

CNE: periodo de acreditación de observadores

El CNE informó que la acreditación de observadores nacionales para la consulta popular y referéndum 2025 comenzará a las 08h30 del viernes 3 de octubre y concluirá el lunes 13 de octubre a las 17h00.

Podrán registrarse personas naturales y jurídicas ecuatorianas, así como extranjeros residentes en Ecuador con al menos cinco años de permanencia legal. Para ello, deberán descargar el formulario disponible en el portal institucional www.cne.gob.ec. También deben adjuntar la documentación requerida y entregarla en la Secretaría General del CNE o en las 24 delegaciones provinciales.