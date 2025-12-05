Así es la selección de Curazao uno de los rivales de Ecuador por el Grupo ‘E’ del Mundial 2026

Curazao, una isla de apenas 147.000 habitantes, consiguió un hito inesperado y emocionante: su primera clasificación a un Mundial de Fútbol. El boleto rumbo a 2026 la convierte en la nación más pequeña en población y territorio en alcanzar el torneo global. Un logro sin precedentes.

Bajo la guía del técnico holandés Dick Advocaat, nombrado en 2024, “La Ola Azul” firmó una campaña invicta en las Eliminatorias de la CONCACAF. Su consistencia le permitió quedarse con uno de los tres cupos directos junto a Panamá y Haití.

La selección representa a la Federación de Fútbol de Curazao (FFK) y mantiene la continuidad histórica de las extintas Antillas Neerlandesas. FIFA reconoce esta línea desde el Territorio de Curazao, activo entre 1921 y 1958.

Inicios de Curazao como independiente

Curazao debutó como nación independiente el 18 de agosto de 2011 con una derrota ante República Dominicana. Desde entonces, mostró avances graduales en torneos regionales. Ganó la Copa del Caribe en 2017 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Oro en 2019.

Su historia en eliminatorias mundialistas había sido discreta. No superó las fases iniciales en los procesos de 2014, 2018 y 2022. Sin embargo, su ascenso se evidenció con un ranking FIFA actual de 82° y un pico histórico de 68° en 2017.

El plantel combina figuras con recorrido europeo y talentos locales. Eloy Room y Trevor Doornbusch destacan en el arco. Juriën Gaari y Sherel Floranus aportan solidez defensiva. En el medio, los hermanos Leandro y Juninho Bacuna lideran la creación. Kenji Gorré y Gervane Kastaneer completan un ataque dinámico. Rangelo Janga continúa como máximo goleador histórico con 21 tantos. Room y Leandro Bacuna comparten el récord de apariciones internacionales.

Unión para el manejo del combinado

El cuerpo técnico se apoya en el entrenador de porteros Raymond Mulder y el analista de video Léon Hese siendo un equipo compacto. El camino al Mundial estuvo marcado por resultados contundentes. Curazao lideró su grupo en la tercera ronda con victorias claves: 4-0 ante Santa Lucía, 5-1 frente a Haití y un sólido 2-0 sobre Jamaica. También logró un 3-2 contra Bermudas y selló su boleto con un empate 0-0 ante Jamaica.

Cuatro triunfos en ocho partidos dejaron en evidencia una defensa firme y un ataque eficaz. En 2025 disputó además la Copa Oro, donde quedó tercero en su grupo tras empatar con El Salvador y Canadá, y vencer a Honduras por 2-1. Su único tropiezo del año fue un amistoso perdido ante Kazajistán. En la Liga de Naciones 2024-25 goleó 4-1 a Santa Lucía, otro indicio de crecimiento.

Con la clasificación asegurada, Curazao piensa en su debut mundialista en el torneo que organizarán Canadá, México y Estados Unidos. El desafío será monumental porque tiene como rivales a la potencia aplomada Alemania y la potencia en crecimiento Ecuador. Tampoco se puede dejar atrás a Costa de Marfil, un siempre animador de los grupos en mundiales.