Manabí: Así fue el accidente del bus de la cooperativa Santo Domingo en la vía Zapallo-Convento que dejó varios muertos

El mediodía de este sábado, 22 de noviembre de 2025, se tiñó de tragedia en el cantón Chone, provincia de Manabí. Un bus de pasajeros de la cooperativa interprovincial Santo Domingo sufrió un fatal accidente en el sector de la loma La Caraca.

Momentos de terror por accidente en Manabí

El vehículo se dirigía hacia la parroquia Convento cuando perdió repentinamente la estabilidad. El automotor salió de la calzada y terminó completamente volcado a un costado de la vía Zapallo–Convento. Este siniestro dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas y dieciséis heridos, según se dio a conocer.

Algunos sobrevivientes relataron los momentos de pánico vividos durante la emergencia. Una pasajera en estado de ‘shock‘ describió cómo los bolsos y maletas volaban descontroladamente en el interior del bus.

Por su parte, un habitante del sector reportó haber escuchado un fuerte estruendo al momento exacto del impacto. Además, señaló que la tragedia pudo ser aún peor de haber ocurrido metros más abajo.

Rescate en medio de la desesperación

Tras el trágico suceso, el personal policial acordonó inmediatamente la zona para proteger la escena. Especialistas del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) iniciaron las primeras pericias para determinar las causas reales. Mientras tanto, los equipos de rescate trabajaron bajo una atmósfera de profunda desesperación por los heridos. Los gritos de auxilio y el dolor se mezclaron con la llegada de familiares preocupados que no tenían noticias.

La falta de señal telefónica en el lugar agravó la incertidumbre de quienes esperaban información de sus parientes. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Chone y Flavio Alfaro llegaron al sitio para atender la emergencia. Ante ello, usaron herramientas hidráulicas especializadas para liberar a los pasajeros atrapados dentro de los escombros.

Estas operaciones de rescate incluyeron también la penosa tarea de recuperar los cuerpos de las víctimas mortales.

Traslado y atención de heridos tras el fatal accidente

Los 16 heridos confirmados los trasladaron de urgencia a diferentes casas de salud en la provincia de Manabí.

Inicialmente, a algunos heridos los llevaron en vehículos particulares y ambulancias hacia un consultorio médico en Convento. Otros lesionados fueron recibidos en el hospital Básico San Andrés de Flavio Alfaro y en el hospital Napoleón Dávila Córdova ubicado en el cantón Chone.

Hasta la realización de este informe, las autoridades aún no han confirmado las identidades ni los nombres de las víctimas mortales.

Se espera que la cooperativa Santo Domingo emita un comunicado oficial detallando la nómina de pasajeros afectados. (MV).