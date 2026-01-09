Así fue el ataque armado en el Mocolí Golf Club de Samborondón, donde asesinaron a alias Marino

Un video captado por cámaras de seguridad, con duración de 1 minuto y 52 segundos, se ha convertido en la pieza clave de evidencia del triple homicidio ocurrido la noche del miércoles 7 de enero de 2026 en la cancha deportiva de la urbanización Mocolí Golf Club, ubicada en la exclusiva Isla Mocolí, cantón Samborondón, provincia del Guayas.

Las grabaciones muestran a varios hombres participando en un partido de fútbol de forma habitual. De pronto, un grupo de individuos armados, con vestimenta parecida a la de policías y militares, ingresa al lugar y abre fuego de manera precisa y dirigida contra tres personas específicas que se encontraban en el área. El resto de jugadores escapó ileso del escenario en medio del caos.

Los cuerpos de las víctimas quedaron en diferentes puntos: uno en el centro de la cancha sintética y los otros dos en los alrededores.

Víctimas y características del ataque

Las personas fallecidas fueron identificadas como Jefferson Xavier Salón Olivero (33 años), Richard Josué Mina Vergara (29 años) y Stalin Rolando Olivero Vargas (40 años), este último conocido en el ámbito delictivo como alias Marino.

Alias Marino lideraba la organización criminal Los Lagartos y era considerado un objetivo prioritario por el Bloque de Seguridad del Estado. Las otras dos víctimas también contaban con antecedentes penales por diversos delitos.

Ninguno de los tres residía en la urbanización; ingresaron como invitados de una persona que vive en el sector.

Declaraciones oficiales tras el hecho

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que las tres víctimas tenían historial delictivo y señaló que el crimen parece estar relacionado con conflictos entre grupos delictivos.

“De lo que hemos conocido en la línea de investigación, (alias Marino) estaría en conversaciones o cambiando de organización hacia ‘Los Lobos’”, indicó el ministro en declaraciones a medios de comunicación la mañana del jueves 8 de enero.

Reimberg precisó además que las otras víctimas acumulaban registros por delitos graves, entre ellos tráfico internacional de sustancias estupefacientes, asesinatos, robos y otros ilícitos.

El funcionario recordó que en semanas previas se habían efectuado operativos de allanamiento en zonas cercanas de Isla Mocolí, precisamente en seguimiento a alias Marino.

“En fechas anteriores ya se habían realizado allanamientos en el mismo sector, pero en una urbanización distinta, justamente cuando seguíamos la pista de alias Marino, quien era un objetivo de alto valor por parte del Bloque de Seguridad”, explicó.

Lugar y avances de la investigación

La Isla Mocolí es reconocida como uno de los sectores residenciales más exclusivos del pa{ís, con estrictos controles de acceso, vigilancia privada yestándares de protección. Sin embargo, los atacantes lograron superar varios puntos de control para llegar hasta la cancha deportiva.

Las autoridades mantienen la investigación activa para identificar a los responsables, determinar la motivación exacta y esclarecer si hubo más personas involucradas. Hasta la fecha, no se han informado detenciones relacionadas con este caso. (39)