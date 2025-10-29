Así fue el ataque armado en el que murió un niño de dos años, un adulto y que dejó dos heridos en Portoviejo, según la Policía

Un ataque armado en el que murió un niño de apenas 2 años de edad conmocionó en la urbanización San Alejo de Portoviejo, en Manabí. El dolor embarga a sus familiares, quienes también vieron partir a Jostin Joel Torres Rivas, de 23 años, tras un atentado criminal ocurrido la noche de este martes 28 de octubre.

En imágenes que circulan por redes sociales se evidencia la desesperación de la madre del niño buscando ayuda para llevar al pequeño a una casa de salud. Tras ser auxiliada, trasladaron al infante hasta el Hospital de Especialidades Portoviejo donde minutos más tarde falleció. El nombre del pequeño era Oriel Alexander Z. A.

Tras conocer el deceso del menor a causa del ataque armado, su familia protagonizó escenas de dolor y gritos desgarradores. La madre del menor quedó consternada y lloraba desconsoladamente en el hospital, según se pudo conocer.

Así fue el ataque armado

Lenin Peralta, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, informó que tras el ataque armado recibieron una alerta del ECU-911 al que acudieron uniformados del distrito Los Cerezos. Al llegar, evidenciaron la ejecución de un atentado criminal en una vivienda donde se desarrollaba una fiesta infantil.

En la escena quedó el cuerpo abatido de un sujeto, y el menor de 2 años de edad herido. Según Peralta, el occiso «sostenía sobre sus brazos a un menor de edad de dos años aproximadamente, quien también es herido en el tiroteo». Asimismo, detalló que una menor de edad y una cuarta persona también resultaron heridos.

En este atentado, de acuerdo con el jefe policial, el cuerpo sin vida quedó en la puerta de su casa mientras que al interior, los otros tres, la adolescente, el niño y la tercera persona. Además confirmó que «una adolescente está con pronóstico reservado y el tercer ciudadano herido se encuentra también con pronóstico reservado».

Sin paradero de los sicarios

Este ataque armado lo ejecutaron dos hombres quienes llegaron con armas de fuego en una motocicleta. Luego de cometer el asesinato escaparon con rumbo incierto.

«Estamos haciendo levantamiento de información, tomando en consideración que acá es una organización casi privada en donde tiene que haber algún control de ingreso y salida. Según lo que indican en el interior, nadie vio a nadie, solo escucharon disparos. Algunas personas hablan que son dos ciudadanos que salieron corriendo. No nos han confirmado, estamos levantando la información, estamos desplegados en todo el circuito. Vamos a ver alguna línea investigativa que nos direccione a realizar algunos allanamientos», sostuvo Peralta.

La víctima del ataque armado (el adulto) tenía antecedentes penales. «El ciudadano que es victimado posee antecedentes por tráfico de sustancias, entonces estamos tratando de ver líneas investigativas para poder determinar el móvil y los causantes de este hecho violento», dijo Peralta.

Para este atentado criminal utilizaron una pistola calibre 9 milímetros, detalló el jefe policial, de la que se recopilaron indicios.

Mientras que en redes sociales existe repudio y consternación por el asesinato del niño Oriel Alexander Z. A., de 2 años. Usuarios exigen a la Policía y al Gobierno detener la ola de violencia que cobró la vida de otro menor. «Hasta cuándo, Dios mío. Portoviejo y la provincia (Manabí) se desangra. Nadie hace nada», comentó una usuaria de Facebook. (37).