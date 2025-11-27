Así fue el violento ataque que dejó herida a una quinceañera dentro de su casa en Babahoyo

Una adolescente de 15 años fue baleada dentro de su vivienda en la parroquia El Salto de Babahoyo, en un ataque cuyos responsables aún no han sido identificados.

Una adolescente de 15 años, identificada como Karolay Scarlet B., fue atacada a tiros la noche del miércoles dentro de su vivienda en la parroquia El Salto, en Babahoyo, cuando dos sujetos armados ingresaron por la fuerza y le dispararon en varias ocasiones, según el informe policial que motivó una investigación para determinar el por qué del atentado y ubicar a los responsables.

Violento ataque armado dentro de una vivienda

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos del sector cerca de las 22h00, cuando la familia pidió ayuda tras el ataque. La menor recibió múltiples disparos efectuados con un revólver calibre .38, según la Policía. Los proyectiles impactaron en su pómulo derecho, con orificio de entrada y salida por el labio superior, además de lesiones en el hombro, brazo y antebrazo derecho, lo que generó heridas de gravedad.

Tras el ataque, sus familiares la trasladaron de inmediato al Hospital Martín Icaza, donde médicos confirmaron fracturas en el hombro y antebrazo debido a los impactos. Por la complejidad de sus lesiones, se coordinó su transferencia a otra casa de salud para atención especializada. Los hechos provocaron conmoción entre los moradores de la parroquia.

Testimonios y primeras hipótesis

La madre de la víctima, Anaís B., indicó que se encontraba merendando cuando el agresor logró ingresar a la vivienda y disparó directamente contra su hija. La mujer relató que el atacante huyó rápidamente, aprovechando la confusión que se generó dentro del domicilio.

Otros testigos señalaron que dos hombres llegaron en una motocicleta, y que uno de ellos forcejeó la puerta hasta ingresar. El sujeto tenía tez trigueña, contextura delgada y vestía un buso negro con rayas blancas. Tras disparar repetidamente, escapó junto a su cómplice con rumbo desconocido. Moradores aseguraron que la joven no tenía problemas conocidos, por lo que esperan que la investigación aclare el motivo.

Investigación policial y contexto local

La Policía Nacional levantó indicios en el lugar y revisó cámaras del sector para ubicar rutas de escape y posibles identificaciones de los agresores. La institución señaló que se ampliarán las pesquisas con unidades especializadas debido a la gravedad del caso.

En Babahoyo, varios hechos violentos recientes han involucrado a menores de edad, en algunos casos relacionados con retaliaciones entre grupos delictivos. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que vincule este ataque con disputas de bandas, por lo que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación (5).