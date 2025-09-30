Así les fue a Independiente del Valle y Barcelona contra los equipos del hexagonal final ¿Cuál sacó más puntos?

Independiente del Valle llega ante Barcelona SC, este domingo 5 de octubre, con mejor rendimiento para lo que será el inicio del hexagonal final por el título de LigaPro. Los ‘rayados’ se medirán a los ‘toreros’ a las 17h30 y podrán en este encuentro, de ganarlo, poner en el saco una ventaja determinante para sus aspiraciones a la corona de la temporada.

Y es que los ‘negriazules’ tienen diez puntos de ventaja sobre los ‘canarios’ por lo que una ventaja de tres unidades los pondría en una posición cómoda en la competición. De su lado, Barcelona podría tener la oportunidad de oro de por acortar la distancia y darse vida, pero también poner a soñar a Liga de Quito o Universidad Católica.

Independiente del Valle tuvo éxito

Para este hexagonal final Independiente del Valle llega con la mayor cantidad de puntos adquiridos frente a sus rivales del hexagonal final. Con su primer rival, Barcelona SC, los ‘rayados’ tuvieron mejor desempeño en la fase inicial de LigaPro. A los ‘canarios’ le ganaron en el Monumental 0-4 y empataron en el Banco de Guayaquil 1 a 1.

Mientras que contra Liga de Quito, tercero en la ubicación de la tabla, no pasó del empate 1 a 1, tanto de local como de visitante. Por su parte, contra Universidad Católica (cuarto) logró una victoria (1-3) de visitante y una paridad (1-1) de local. Con el que sí tuvo supremacía de todo el pelotón que pelea por el título fue contra Orense. Ganó 2 a 1 en el Banco Guayaquil y en el 9 de octubre de Machala también 1 a 2.

Sin embargo no todo el negocio resultó redondo para Independiente del Valle. Contra Libertad FC no la vio. Los ‘negriazules’ cedieron un empate (1-1) de local y en su visita al Reina del Cisne de Loja cayó 2 a 1. Es el rival más fuerte que ha tenido el equipo dirigido por Javier Rabanal. Los actuales subcampeones de LigaPro consiguieron un total de 17 puntos de 30 posibles, un margen positivo pensando en el título. Los del Valle consiguieron así un 56,66% de efectividad frente a sus futuros rivales a la corona.

Barcelona SC, poco efectivo

El rendimiento del Barcelona SC frente a sus futuros rivales por el hexagonal fue poco efectivo, consiguiendo apenas un 30% del total de puntos en disputa. Es decir, de los 30 puntos posibles logró apenas 9, situándolo en un panorama poco alentador para el hexagonal por el título, teniendo en cuenta la estadística.

Los ‘toreros’ apenas pescaron un punto de seis posibles ante el puntero y candidato al título Independiente del Valle. Perdieron 0-4 en el Monumental y arrancaron un punto en el Banco Guayaquil (1-1). Contra su perseguidor Liga de Quito los ‘amarillos’ pasaron su peor momento en esta LigaPro. No pudieron vencerlos tras ceder en casa con un 0-1 y caer 3-1 en el Rodrigo Paz Delgado. A los ‘albos’ le entregaron los seis puntos en disputa.

Contra Universidad Católica, Barcelona logró apenas un punto de seis, luego de empatar 2-2 en Quito y perder en casa en último minuto por marcador de 2-3. A Orense solo le pudo ganar 2-0 en el Monumental, pues cayó 3-1 en el inicio de la LigaPro. Finalmente, contra Libertad FC ganaron 1-4 en el primer partido entre ambos disputado en Loja y luego, cedieron un empate 1-1 en casa.

Nivel de los equipos

Para esta nueva fase, Independiente del Valle llega con un mejor rendimiento tomando en cuenta su historial del año contra los rivales a medir en el hexagonal final. Futbolísticamente el elenco de Javier Rabanal viene mayormente compenetrado. Las lineas del Valle vienen mejor afianzadas empezando con la defensa. Recibieron 23 tantos en 30 partidos y con solo dos partidos perdidos, aportando eficacia en su parte inicial.

Tiene mayor volumen de juego en la mitad de la cancha y aquello ha servido para ser el segundo equipo con más goles a favor (55), tras Universidad Católica (58). Tienen al tercer goleador del campeonato con un Claudio Spinelli que ha anotado 16 tantos.

Realidad distinta tiene Barcelona SC. El centenario de los ‘canarios’ ha sido un año de caídas y levantadas. Prueba de ello fue el arrollador partido en el que goleó a Emelec 0-4. Luego de ese partido se desinfló y logró una victoria forzada ante Deportivo Cuenca (0-1) en medio de polémicas arbitrales. Luego, empató 1 a 1 contra Aucas en el estadio Monumental. Errores defensivos puntuales y caídas en la gestación de juego han pesado para perder puntos fundamentales para sus aspiraciones coperas.

Así, Independiente del Valle y Barcelona SC protagonizarán un encuentro que es definitorio para lo que resta de LigaPro y un prometedor espectáculo en cancha.