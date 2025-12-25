Así pasaron la Navidad varios seleccionados de Ecuador

La Navidad es una fecha de amor y unión familiar y así lo han hecho varios seleccionados de Ecuador que se encuentran desplegados por el mundo. Aunque no la mayoría ha compartido gráficas de sus reuniones, en la siguiente nota traemos un detalle.

Entre los compatriotas que postearon fotos en sus redes sociales está el goleador, capitán y referente Tricolor, Enner Valencia. Constan además Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, John Yeboah, Leonardo Campana y Gonzalo Valle.

Enner Valencia

El capitán de Ecuador, Enner Valencia, compartió una foto junto a su familia en la que se aprecia a su esposa y sus cuatro hijos (tres hijas y un hijo). “Feliz Navidad”, posteó el goleador de la ‘Tri’.

Piero Hincapié

El centra zurdo ecuatoriano compartió una foto junto a su perro Luca y envió un mensaje a sus seguidores. “En esta Navidad, mi amigo Luca y yo les deseamos bendiciones, protección divina y mucha paz en sus hogares. Feliz Navidad”, escribió Piero.

Pervis Estupiñán

Otro de los referentes de Ecuador que mostró una fotografía junto a sus seres queridos es Pervis Estupiñán. Al lateral ecuatoriano que milita en el Milan de Italia se lo vio con pijama con su esposa y sus dos hijas. Estupiñán tamnbién envió un saludo navideño.

“De parte de mi familia y de mí, les deseo una Feliz Navidad. Que nunca nos falte amor, fe y cuidarnos entre todos”,dijo Pervis en el mensaje que adjuntó a la gráfica familiar.

John Yeboah

Mientras que, John Yeboah Zamora, el alemán de madre ecuatoriana y seleccionado por Ecuador, solo compartió una foto con su progenitora en la que sobresale un “Feliz Navidad”.

Alan Franco

El multitareas de la selección de Ecuador, Alan Franco, también se unió a los pocos jugadores de la Tricolor en compartir su Navidad. Franco también subió una foto con su esposa junto al árbol navideño y un mensaje dirigido a sus seguidores y familia.

“Feliz Navidad. Gracias Dios por mi familia. Dios los bendiga siempre”, posteó Franco en su cuenta de Instagram.

Leonardo Campana

El delantero de Ecuador, Leonardo Campana, también enseñó una foto de su reunión familiar por las fiesta de Navidad. El atacante tricolor se encuentra en el país tras haber culminado en noviembre pasado la temporada con el New England Revolution de la MLS de Norteamérica. En la gráfica se lo aprecia junto a su padre, el extenista y empresario Pablo Campana.

Gonzalo Valle

El portero Gonzalo Valle también aprovechó para subir una fotografía junto a sus padres por la Navidad. El guardameta que se recupera de una lesión mostró parte de su actividad familiar durante las festividades.