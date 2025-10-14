COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Así puedes canjear las entradas para la histórica gira de Shakira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en Ecuador

Los fans de Shakira están emocionados. Descubre todo sobre sus shows en noviembre y cómo retirar tus entradas.
Así puedes canjear las entradas para la histórica gira de Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’
Los conciertos de Shakira en Ecuador serán el 8,9 y 11 de noviembre.
Kerlley Ponce

Kerlley Ponce

La emoción está al máximo entre los fans ecuatorianos. Shakira se prepara para una triple presentación histórica en Ecuador como parte de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que llegará al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito los días 8, 9 y 11 de noviembre de 2025.

Las entradas para estos shows se agotaron rápidamente, y ahora la empresa encargada de la boletería, Feel the Tickets, ha publicado el calendario y los puntos de canje de las entradas físicas en Quito, Guayaquil y Cuenca.

“¡Allí voy a estar cantando desde la Mitad del Mundo. ¡Qué felicidad encontrarme de nuevo con mi público de Ecuador!”, expresó la artista en un video dirigido a sus fans.

Requisitos obligatorios para el canje

Para retirar la entrada física, los asistentes deberán presentar:

  • Ticket digital y comprobante de compra.

  • Cédula de identidad que coincida con el nombre del comprador original, para el concierto de Shakira.

  • En caso de que un tercero retire la entrada, autorización firmada y fotocopia de la cédula del comprador.

Estos requisitos buscan garantizar que las entradas lleguen a quienes realmente las adquirieron, evitando problemas de reventa o suplantación, especialmente para los conciertos de Shakira.

Canje de entradas en Quito

La capital será la ciudad con más puntos de canje, distribuyendo las localidades correspondientes a cada concierto en fechas específicas:

  • 8 de noviembre: del 18 al 20 de octubre

  • 9 de noviembre: del 21 al 24 de octubre

  • 11 de noviembre: del 25 al 27 de octubre

Canje de entradas en Guayaquil

En la ciudad puerto, los dos puntos de canje estarán cerca del Estadio Modelo Alberto Spencer, con días asignados por concierto:

  • 8 de noviembre: del 29 al 30 de octubre

  • 9 de noviembre: del 31 de octubre al 1 de noviembre

  • 11 de noviembre: del 2 al 3 de noviembre

Canje de entradas en Cuenca

Para los residentes o visitantes de Cuenca, el canje se realizará en el Instituto Universitario San Isidro durante los días 4 y 5 de noviembre, sin distinción de fecha del concierto ni localidad, incluso para las presentaciones de Shakira.

Una gira esperada y llena de emoción

La gira Las Mujeres Ya No Lloran es una de las más exitosas y extensas de la carrera de Shakira. Los conciertos en Ecuador marcan uno de los momentos más esperados por sus seguidores, quienes desde hace meses han mostrado su entusiasmo por ver a la artista colombiana en vivo.

La organización de los canjes y la planificación de las fechas buscan que los fans tengan la mejor experiencia posible, asegurando un acceso ordenado y seguro a las entradas físicas, en un evento que promete ser histórico en la escena musical ecuatoriana con la presencia de Shakira.

