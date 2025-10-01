Así puedes registrarte al Bono Incentivo Emprende para recibir $1.000 para tu negocio o emprendimiento

El Bono Incentivo Emprende entrega $1.000 a pequeños negocios y emprendedores para apoyar su crecimiento. Este programa del Gobierno de Ecuador permite realizar el trámite 100% en línea, facilitando el acceso a quienes quieren reactivar su emprendimiento. La ayuda busca fortalecer actividades productivas y contribuye a reactivar la economía local.

Desde marzo de 2025, el bono beneficia a miles de emprendedores bajo el Decreto Ejecutivo 576. La ampliación reciente apunta a alcanzar a 150.000 beneficiarios en todo Ecuador.

Asimismo, más de 11.000 emprendedores ya han recibido el apoyo económico, destacando su alcance y efectividad para pequeños negocios en el país.

De qué se trata el Bono Incentivo Emprende

El Bono Incentivo Emprende consiste en una transferencia directa de $1.000 destinada a negocios. Su finalidad es que los beneficiarios inviertan en insumos, herramientas o infraestructura básica para potenciar sus actividades productivas. Es así que este apoyo económico es clave para quienes buscan mantener o ampliar sus proyectos empresariales.

Por otra parte, los recursos del programa pueden utilizarse en la compra de insumos, reposición de herramientas, reparaciones básicas o cubrir gastos operativos. Así, el bono genera un impacto directo en el fortalecimiento y reactivación de los emprendimientos pequeños, especialmente en contextos económicos complejos.

Requisitos para acceder al bono

Para postular al Bono Incentivo Emprende, es necesario cumplir ciertos criterios:

Tener un RIMPE activo (Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares).

Ser mayor de 18 años.

No recibir otros bonos o ayudas del Estado.

No estar afiliado al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

Justificar en qué se usará el dinero con comprobantes de compra o inversión.

Por otro lado, la condición de no recibir otras ayudas permite focalizar la transferencia directa a quienes realmente necesitan reactivar su negocio. Es así que la normativa contribuye a que el programa mantenga su objetivo de apoyar emprendimientos de baja escala con un impacto directo.

Registro y recepción del Bono Incentivo Emprende

El proceso para registrarse en el bono es completamente digital y sencillo. Los interesados deben seguir estos pasos para inscribirse:

Ingresar al sitio oficial del Bono Incentivo Emprende: https://incentivoemprende.inclusion.gob.ec/SIIMIESPUBLIC/views/public/registroIncentivoEmprende.jsf (Asegúrate de que sea un portal gubernamental auténtico.) Digitar tu número de cédula para validar tus datos. Completar el formulario con tu dirección, número de teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria. Aceptar los términos y condiciones. Si tu registro está correcto recibirás el mensaje: “Registrado exitosamente”.

Por último, el pago se realiza exclusivamente vía depósito bancario en la cuenta del beneficiario. Así se evita el uso de intermediarios o trámites físicos, acelerando la entrega del incentivo. Esta modalidad digital apoya la transparencia y eficiencia en el acceso al Bono Incentivo Emprende.