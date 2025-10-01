COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Así puedes registrarte al Bono Incentivo Emprende para recibir $1.000 para tu negocio o emprendimiento

El Gobierno de Ecuador entrega $1.000 a emprendedores para reactivar sus negocios. Descubre cómo aplicar al Bono Incentivo Emprende, un trámite 100% en línea. Te contamos el paso a paso.
Así puedes registrarte al Bono Incentivo Emprende para recibir $1.000 para tu negocio o emprendimiento
El Bono Incentivo Emprende consiste en una transferencia directa de $1.000 destinada a negocios. Su finalidad es que los beneficiarios inviertan en insumos, herramientas o infraestructura básica para potenciar sus actividades productivas. Foto: Freepik.
Así puedes registrarte al Bono Incentivo Emprende para recibir $1.000 para tu negocio o emprendimiento
El Bono Incentivo Emprende consiste en una transferencia directa de $1.000 destinada a negocios. Su finalidad es que los beneficiarios inviertan en insumos, herramientas o infraestructura básica para potenciar sus actividades productivas.

El Bono Incentivo Emprende entrega $1.000 a pequeños negocios y emprendedores para apoyar su crecimiento. Este programa del Gobierno de Ecuador permite realizar el trámite 100% en línea, facilitando el acceso a quienes quieren reactivar su emprendimiento. La ayuda busca fortalecer actividades productivas y contribuye a reactivar la economía local.

Desde marzo de 2025, el bono beneficia a miles de emprendedores bajo el Decreto Ejecutivo 576. La ampliación reciente apunta a alcanzar a 150.000 beneficiarios en todo Ecuador.

Asimismo, más de 11.000 emprendedores ya han recibido el apoyo económico, destacando su alcance y efectividad para pequeños negocios en el país.

De qué se trata el Bono Incentivo Emprende

El Bono Incentivo Emprende consiste en una transferencia directa de $1.000 destinada a negocios. Su finalidad es que los beneficiarios inviertan en insumos, herramientas o infraestructura básica para potenciar sus actividades productivas. Es así que este apoyo económico es clave para quienes buscan mantener o ampliar sus proyectos empresariales.

Por otra parte, los recursos del programa pueden utilizarse en la compra de insumos, reposición de herramientas, reparaciones básicas o cubrir gastos operativos. Así, el bono genera un impacto directo en el fortalecimiento y reactivación de los emprendimientos pequeños, especialmente en contextos económicos complejos.

Requisitos para acceder al bono

Para postular al Bono Incentivo Emprende, es necesario cumplir ciertos criterios:

  • Tener un RIMPE activo (Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares).

  • Ser mayor de 18 años.

  • No recibir otros bonos o ayudas del Estado.

  • No estar afiliado al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

  • Justificar en qué se usará el dinero con comprobantes de compra o inversión.

Por otro lado, la condición de no recibir otras ayudas permite focalizar la transferencia directa a quienes realmente necesitan reactivar su negocio. Es así que la normativa contribuye a que el programa mantenga su objetivo de apoyar emprendimientos de baja escala con un impacto directo.

Registro y recepción del Bono Incentivo Emprende

El proceso para registrarse en el bono es completamente digital y sencillo. Los interesados deben seguir estos pasos para inscribirse:

  1. Ingresar al sitio oficial del Bono Incentivo Emprende: https://incentivoemprende.inclusion.gob.ec/SIIMIESPUBLIC/views/public/registroIncentivoEmprende.jsf (Asegúrate de que sea un portal gubernamental auténtico.)

  2. Digitar tu número de cédula para validar tus datos.

  3. Completar el formulario con tu dirección, número de teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria.

  4. Aceptar los términos y condiciones.

  5. Si tu registro está correcto recibirás el mensaje: “Registrado exitosamente”.

Por último, el pago se realiza exclusivamente vía depósito bancario en la cuenta del beneficiario. Así se evita el uso de intermediarios o trámites físicos, acelerando la entrega del incentivo. Esta modalidad digital apoya la transparencia y eficiencia en el acceso al Bono Incentivo Emprende.

Noticias en la web

