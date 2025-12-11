Así se llamará el nuevo mall de Portoviejo y que será en la más grande de Manabí

Portoviejo tendrá el mall más grande de Manabí y uno de los de mayor tamaño en Ecuador. Se trata de un moderno centro comercial que se construirá en lo que fueron los predios del extinto aeropuerto Reales Tamarindos, que el pasado 9 de diciembre cumplió 14 años de su cierre.

Este proyecto que concentrará una millonaria inversión tendrá la colocación de la primera piedra este sábado 13 de diciembre. Será a las 10h30 en un evento en la avenida Manabí, entre las calles transversales VT1 y VT2. La compañía anunció oficialmente la ceremonia que dará inicio a la construcción de este moderno proyecto.

El 18 de noviembre pasado el alcalde Javier Pincay anunció que una avanzada de la organización llegaba a Portoviejo a organizar los detalles del evento. Aunque en la sesión solemne se había anunciado el 15 de este mes como fecha para la colocación de la primera piedra, finalmente Portoshops definió que sea este 13 de diciembre.

Nombre del nuevo mall de Portoviejo

El nombre que llevará este nuevo centro comercial era desconocido hasta que llegaron las invitaciones para el evento de primera piedra. Así, el mall se llamará Capital Shopping, según consta en el diseño de la invitación. En la misma también se puede apreciar el logotipo que tendrá este proyecto de inversión para Portoviejo.

Los detalles ampliados de la obra así como la contratación de mano de obra y otros servicios, se conocerían este sábado cuando los directivos de la empresa a cargo lo informen. Hasta ahora se conoce quiénes conforman el grupo inversor, número de locales, estacionamientos y otros. También se espera conocer las marcas que llegarán a este centro comercial.

Detalles de lo que tendrá

La obra forma parte del megaproyecto promovido por el consorcio Portoshops, conformado por Corporación Favorita y Condado Shopping. El nuevo mall se levantará en los terrenos del antiguo aeropuerto Reales Tamarindos, como elemento central del futuro parque urbano y de negocios Villanueva. La edificación estará ubicada entre las calles VT1 y VT2, a lo largo de la avenida Manabí.

El plan contempla 121.858,22 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 180 locales comerciales y 1.800 plazas de estacionamiento. Según indicó Pincay, la inversión del consorcio superará los 100 millones de dólares. El desarrollo del proyecto también permitirá generar más de 5.000 empleos directos e indirectos, y se prevé que más del 90 % de la mano de obra provenga de Portoviejo.

En junio anterior, el Municipio de Portoviejo entregó la autorización de obra a Portoshops, después de que el consorcio cancelara cerca de 358.464 dólares, una cifra récord para este tipo de trámite municipal. De acuerdo con el alcalde, la meta es que el nuevo centro comercial esté terminado en un plazo de dos años.