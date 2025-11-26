Así se prepara el condumio navideño que destaca en las mesas ecuatorianas

El condumio navideño es una preparación tradicional que forma parte de las mesas ecuatorianas durante la temporada decembrina. Este acompañante culinario se elabora principalmente con carne de cerdo, vegetales, especias y un sofrito base que le otorga un sabor característico. A lo largo de los años, esta receta se ha transmitido entre familias, especialmente en provincias como Manabí, Santo Domingo y Los Ríos, donde forma parte de la cena principal del 24 y 25 de diciembre.

Además de su importancia gastronómica, el condumio navideño se ha consolidado como un elemento cultural dentro de las celebraciones, ya que suele acompañar platos como pavo, pollo, cerdo horneado o arroz navideño. Su elaboración varía según la región y el hogar, pero mantiene una estructura base que incluye carne, verduras sofritas y un fondo de cocción bien condimentado.

Ingredientes tradicionales del condumio navideño

La receta típica del condumio navideño incluye ingredientes de uso común en la cocina ecuatoriana. Entre los elementos principales destacan carne de cerdo, cebolla, pimiento, ajo, zanahoria y condimentos como orégano, comino y pimienta. Algunas versiones incluyen pasas, ciruelas y vino, dependiendo de las preferencias familiares.

Los ingredientes más utilizados son:

500 g de carne de cerdo picada o en cubos pequeños

o en cubos pequeños 1 cebolla grande picada

1 pimiento rojo picado

3 dientes de ajo triturados

2 zanahorias en cubos

1 taza de arvejas cocidas

½ taza de pasas (opcional)

(opcional) ½ taza de ciruelas picadas (opcional)

(opcional) Aceite, sal, comino, orégano y pimienta al gusto

al gusto Culantro o perejil picado

Caldo de carne para dar consistencia

Este conjunto de ingredientes garantiza un plato espeso, aromático y lleno de sabor característico de la gastronomía navideña ecuatoriana.

Preparación paso a paso del condumio

La preparación del condumio navideño comienza con un sofrito base. Primero, se calienta aceite en una olla grande y se añade cebolla, ajo y pimiento picados. Esta mezcla se cocina a fuego medio hasta que los vegetales estén suaves y desprendan aroma. Luego se incorporan los trozos de carne de cerdo, previamente sazonados con sal, comino y pimienta. La carne debe cocinarse hasta dorar ligeramente.

El siguiente paso consiste en agregar las zanahorias, las arvejas y, si se desea, las pasas y ciruelas, lo que aporta un toque dulce característico de algunos condumios. Posteriormente se incorpora una cantidad moderada de caldo de carne, permitiendo que la mezcla hierva para integrar sabores y lograr una consistencia espesa. La cocción suele durar entre 25 y 35 minutos, dependiendo del tamaño de los cubos de carne.

El proceso final incluye ajustar la sazón y añadir culantro picado antes de retirar la preparación del fuego. Este ingrediente aporta frescura y resalta los sabores del condumio. Una vez listo, puede servirse caliente como acompañante de carnes asadas o platos principales de la cena navideña.

Contexto cultural y gastronómico

El condumio navideño forma parte de las tradiciones culinarias del Ecuador y ha mantenido su presencia debido a su versatilidad y sabor. Este plato se adapta a distintos presupuestos y preferencias, ya que puede elaborarse con diferentes tipos de carne y variaciones de ingredientes según la disponibilidad en cada hogar.

Especialistas en gastronomía ecuatoriana señalan que este tipo de preparaciones representan la mezcla de influencias mestizas en la cocina del país, donde ingredientes locales se combinan con técnicas adoptadas a lo largo del tiempo. Su elaboración colectiva en muchos hogares refuerza el valor cultural de la comida como un elemento de unión durante las festividades.

