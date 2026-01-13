Así se preparan las galletas de almendras que todos quieren probar

Las galletas de almendras son un producto de repostería que utiliza almendra molida, harina de trigo, mantequilla, azúcar, huevo y extracto de vainilla como base. La almendra aporta sabor, textura y un ligero aroma tostado.

Para una preparación estándar se requieren los siguientes ingredientes:

150 gramos de harina de almendras

120 gramos de harina de trigo

100 gramos de mantequilla sin sal

100 gramos de azúcar blanco o morena clara

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Estas cantidades pueden variar según el tamaño de las unidades o el número de porciones que se busquen. En promedio, estas proporciones permiten obtener entre 15 y 20 galletas medianas.

Preparación paso a paso

En primer lugar, es necesario mezclar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema homogénea. Una vez integrado, se añade el huevo y la vainilla.

Posteriormente se incorporan la harina de trigo, la harina de almendras y la sal, removiendo de forma constante para evitar la formación de grumos. La masa resultante debe tener una consistencia uniforme y flexible.

Con la mezcla obtenida, se forman pequeñas porciones redondas o ligeramente aplanadas y se colocan sobre una bandeja apta para horno con papel encerado.

Horneado, tiempo y temperatura

El horneado es un punto clave para obtener una textura equilibrada. La temperatura recomendada es de 170 °C durante 12 a 15 minutos, dependiendo del horno y del grosor de las unidades.

Cuando los bordes adquieren un tono dorado ligero, las galletas se retiran del horno y se dejan enfriar a temperatura ambiente. Este proceso permite que la masa se asiente y alcance su nivel final de firmeza.

Las galletas se pueden almacenar en frascos herméticos con el fin de preservar el aroma y evitar pérdida de textura.

Alternativas, variaciones y sustituciones

La receta admite variaciones con almendras laminadas, miel, cáscara de limón, canela o chips de chocolate. También es compatible con sustitutos del azúcar, como eritritol, manteniendo proporciones orientativas similares.

Para personas que requieren evitar el gluten, es posible reemplazar la harina de trigo por harinas alternativas como avena certificada o mezclas sin gluten, aunque la textura puede variar.

Estas alternativas han impulsado el interés en recetas caseras vinculadas a alimentos más personalizados y ajustados a preferencias o necesidades específicas.

Valor nutricional y contexto gastronómico

Las almendras son un alimento con presencia en pastelería y panadería. Entre sus componentes destacan grasas saludables, proteínas y micronutrientes como vitamina E y magnesio.

En el ámbito gastronómico, las galletas de almendras son comunes en diferentes países europeos y latinoamericanos, donde se consumen en desayunos, meriendas o como acompañamiento del café.

Para posicionamiento de búsqueda, este tipo de receta suele relacionarse con términos como “galletas caseras”, “recetas de almendra”, “postres fáciles” y “repostería doméstica”.

Conservación y recomendaciones finales

Para prolongar su duración se recomienda conservarlas en un recipiente cerrado, alejadas de fuentes de calor o humedad. En estas condiciones pueden mantenerse entre 5 y 7 días.

Las cantidades indicadas permiten ajustar la producción según el consumo familiar y reducen el desperdicio alimentario. Las unidades también pueden congelarse antes de hornear para un uso posterior.

Este tipo de preparación es frecuente en hogares donde se busca controlar ingredientes, evitar aditivos y adaptar recetas a preferencias individuales.