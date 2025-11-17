COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Santo Domingo
Política

Así votaron Santo Domingo y La Concordia según el CNE: cifras completas tras el 100 % del conteo

El CNE publicó los resultados finales en Santo Domingo de los Tsáchilas, que ratifican el predominio del No en la consulta y el referéndum.
3 minutos de lectura
Así votaron Santo Domingo y La Concordia según el CNE cifras completas tras el 100 % del conteo
Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con 403 mil electores.
Así votaron Santo Domingo y La Concordia según el CNE cifras completas tras el 100 % del conteo
Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con 403 mil electores.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El escrutinio final del CNE confirma que el No fue la opción mayoritaria en Santo Domingo de los Tsáchilas en las cuatro preguntas de la consulta y el referendo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo que la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas alcanzó el 100 % de escrutinio en la consulta y el referéndum, proceso en el que la ciudadanía optó por el No en todas las preguntas planteadas, tanto en el ámbito provincial como en los cantones Santo Domingo y La Concordia.

Tendencia general del voto en la provincia

El reporte completo del CNE muestra que la provincia mantuvo una postura uniforme frente a los cuatro temas consultados. Las preguntas abarcaban bases militares, financiamiento a partidos políticos, reducción de asambleístas y conformación de una Asamblea Constituyente.
En la pregunta A, el No obtuvo 59,86 %, mientras el llegó a 40,14 %.
En la pregunta B, el No sumó 57,49 %, frente al 42,51 % registrado por el .

Los votos nulos alcanzaron un promedio de 14.000, mientras que los blancos se situaron cerca de 5.000, según el informe oficial.

Resultados de las preguntas C y D

En la pregunta C, que planteaba reducir el número de asambleístas, el No logró 52,08 %, mientras que el obtuvo 47,92 %.
La pregunta D, sobre la posibilidad de conformar una Asamblea Constituyente, registró una diferencia mayor: el No alcanzó 59,52 %, frente al 40,48 % del .
Para el CNE, estas cifras completan una tendencia clara frente a reformas de carácter estructural.

Resultados en Santo Domingo, la capital provincial

En el cantón Santo Domingo, el escrutinio final reflejó cifras similares a las del resto de la provincia.
En la pregunta A, el sumó 41,19 %, mientras el No llegó a 58,81 %.
En el caso de la pregunta B, el registró 43,76 %, frente al 56,24 % del No.
Mientras que en la pregunta C, el obtuvo 49,32 %, mientras el No alcanzó 50,68 %, el margen más estrecho de esta jurisdicción.

En la consulta sobre la Constituyente, el No alcanzó 58,84 %, con el en 41,56 %.

La Concordia: amplio respaldo al No

En La Concordia, el CNE reportó los porcentajes más altos a favor del No en toda la provincia.
En la pregunta A, el obtuvo 32,48 %, frente al 67,52 % del No.
Mientras que en la pregunta B, el alcanzó 33,49 %, mientras que el No llegó a 66,51 %.
Finalmente, en la pregunta C, el sumó 37,76 %, frente al 62,24 % del No.

En la consulta sobre la Asamblea Constituyente, el No registró 67,4 %, dejando al con 32,6 %, la diferencia más amplia en la provincia.

