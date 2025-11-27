COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Quito
Sociedad

ASUR de México adquiere participación en Quiport: Operaciones del aeropuerto de Quito continuarán sin alteraciones

La Corporación Quiport, gestora del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, experimentó un cambio en su estructura accionaria tras la venta de la participación de Motiva S.A. al Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) de México.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
ASUR de México adquiere Participación en Quiport: Operaciones del aeropuerto de Quito continuarán sin alteraciones. (Quiport)
ASUR de México adquiere Participación en Quiport: Operaciones del aeropuerto de Quito continuarán sin alteraciones. (Quiport)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Este martes 25 de noviembre, se hizo público el proceso de venta de activos de Motiva S.A. (anteriormente CCR), uno de los accionistas de Corporación Quiport. La empresa brasileña acordó la transferencia de su paquete de activos aeroportuarios, que incluía 20 aeropuertos en Brasil, Curazao, San José, además de su porcentaje en la concesionaria del aeropuerto de Quito, al Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, un destacado operador mexicano con experiencia en otros mercados de Latinoamérica.

Es fundamental precisar que, en lo que respecta a Quiport, esta es una transacción entre privados en la que el Municipio de Quito no tuvo ninguna participación directa. A pesar del cambio en el componente accionario, la continuidad en las operaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre es la prioridad absoluta. Quiport aseguró que sus proyectos de infraestructura, trámites regulatorios, procesos operativos, programas de sostenibilidad e iniciativas comunitarias en desarrollo seguirán sin ninguna alteración o reconfiguración de la dirección estratégica.

Estructura de Gestión y Compromiso Regulatorio

Corporación Quiport enfatizó que su modelo de gestión y sus altos estándares de desempeño, reconocidos regional e internacionalmente, se mantendrán inalterables. La compañía conservará en su totalidad su equipo humano, su estructura organizacional y su modelo de gestión, los cuales son clave para los logros operativos del aeropuerto capitalino.

La concesionaria reafirmó su compromiso de cumplir con todas las obligaciones contractuales. Esto incluye las derivadas del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, sus adendas y toda la normativa técnica aplicable. El compromiso se extiende a los estándares internacionales que rigen la aviación civil, establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador.

Al concretar la transacción, Motiva S.A. extendió un agradecimiento explícito a la República del Ecuador, al Municipio de Quito y a la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) por la confianza depositada a lo largo del desarrollo del proyecto del aeropuerto.

Trayectoria Internacional de Quiport y Reconocimientos ASG

Corporación Quiport se estableció para la gestión integral del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Históricamente, está conformada por un consorcio de compañías de trayectoria internacional en operación aeroportuaria: Motiva de Brasil (cuya participación fue vendida), la plataforma aeroportuaria Odinsa/Andina y HAS Development Corporation (HAS-DC) de Estados Unidos.

El compromiso de Quiport con la excelencia operativa ha rendido frutos en múltiples ocasiones. La empresa ha sido galardonada con prestigiosos premios en diversas áreas de sostenibilidad, gobernanza y calidad de servicio (ASG). Entre los reconocimientos más destacados se encuentra la calificación de “Aeropuerto 5 Estrellas” otorgada por Skytrax, la cual valida la calidad de su servicio. Además, ha sido nombrada en varias ocasiones como el Mejor Aeropuerto Regional por Skytrax y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). La incorporación de ASUR, un nuevo actor de gran reconocimiento, busca mantener y potenciar esta trayectoria de éxito y eficiencia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sargento revela presunta orden de altos mandos de FAE para borrar video de agresiones en caso Las Malvinas

Ecuador participa en un diálogo sobre el cacao, jornada organizada por CAF que busca invertir USD 8.500 millones en el sector

Expertos ven a Liga de Portoviejo como favorito en la Semifinal de vuelta ante Aampetra

ASUR de México adquiere participación en Quiport: Operaciones del aeropuerto de Quito continuarán sin alteraciones

CNE aprueba resultados del Referéndum 2025: el No se impone en las cuatro preguntas de Daniel Noboa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sargento revela presunta orden de altos mandos de FAE para borrar video de agresiones en caso Las Malvinas

Ecuador participa en un diálogo sobre el cacao, jornada organizada por CAF que busca invertir USD 8.500 millones en el sector

Expertos ven a Liga de Portoviejo como favorito en la Semifinal de vuelta ante Aampetra

ASUR de México adquiere participación en Quiport: Operaciones del aeropuerto de Quito continuarán sin alteraciones

CNE aprueba resultados del Referéndum 2025: el No se impone en las cuatro preguntas de Daniel Noboa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sargento revela presunta orden de altos mandos de FAE para borrar video de agresiones en caso Las Malvinas

Ecuador participa en un diálogo sobre el cacao, jornada organizada por CAF que busca invertir USD 8.500 millones en el sector

Expertos ven a Liga de Portoviejo como favorito en la Semifinal de vuelta ante Aampetra

CNE aprueba resultados del Referéndum 2025: el No se impone en las cuatro preguntas de Daniel Noboa

Comisión parlamentaria inicia trámite sobre autonomía del paciente y eutanasia en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO