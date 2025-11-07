Ataque armado deja a un hombre gravemente herido en Montecristi

El cantón Montecristi, en la provincia de Manabí, vive días de alarma. En menos de 24 horas, dos hechos violentos se registraron en su parroquia Leonidas Proaño, dejando dos muertos y un herido. Mientras que otro ataque armado se registró contra la Fiscalía de la localidad, sin dejar personas afectadas.

Nuevo ataque sicario en Montecristi

Un hombre identificado como Freddy Santillán resultó herido en un ataque armado registrado la tarde de este viernes, 7 de noviembre de 2025, en la parroquia Leonidas Proaño.

El hecho se registró cerca de las 17h40, a pocos metros de una carpa donde se realiza un velorio. De acuerdo con testigos, varias detonaciones se escucharon en el sector.

El ciudadano quedó tendido en la calzada, mientras vecinos alertaron a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos de Montecristi.

Minutos después, paramédicos atendieron a Santillán, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, y lo trasladaron en una ambulancia hacia una casa de salud.

El ataque generó alarma entre los moradores, quienes se resguardaron en sus viviendas. En el lugar se concentraron familiares y curiosos. La policía acordonó la zona y recabó indicios balísticos.

El herido no estaba en el velorio

Según las primeras versiones, los atacantes se movilizaban en motocicleta. Hasta el cierre de esta nota informativa no se reportaron detenciones.

Vecinos indicaron que la víctima no formaba parte del velorio y que pasaba por el sitio cuando fue interceptada por los agresores.

Montecristi ha sido escenario de varios hechos violentos en las últimas semanas. En la mañana de este mismo viernes, la policía atendió otra alerta por disparos en los exteriores de una institución educativa del cantón. Mientras que en la madrugada, un desconocido disparó contra la sede de la Fiscalía en el cantón.

Crimen y persecución dejó dos muertos

La noche de ayer, jueves 6 de noviembre de 2025, sicarios asesinaron a un hombre identificado como Marcelo Adrián Choez Mendoza, de 33 años. El hecho también se dio en la parroquia Leonidas Proaño, originando una persecución policial.

Durante la operación, uno de los sicarios abrió fuego contra los uniformados. El enfrentamiento culminó en el barrio Los Ceibos, cerca de la vía Manta-Montecristi, en el sector de La Molinera. Allí, Diego Rodríguez fue disparado y falleció pese a la atención de unidades de emergencia.

En la escena, las autoridades incautaron la motocicleta utilizada y evidencias balísticas que vinculan el arma del abatido con el homicidio inicial, según el boletín policial.

La fiscal Alexandra Bravo, de la Fiscalía Provincial de Manabí, confirmó el vínculo de Rodríguez con el asesinato de Choez Mendoza. “Recibimos la alerta a través del ECU-911 y procesamos dos escenas del crimen: una con el cuerpo de la víctima y otra con la moto donde se halló al presunto sicario baleado”, declaró Bravo. (13).