COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado deja un conductor fallecido en Montecristi

Un hombre murió tras ser atacado mientras conducía en Monte Olivo, Montecristi, hecho que elevó las cifras de homicidios en uno de los distritos más violentos del país.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre fue asesinado la tarde del miércoles 3 de diciembre de 2025 mientras conducía por el barrio Monte Olivo, en el cantón Montecristi, Manabí. Hombres armados lo persiguieron y atacaron a tiros, según indicaron testigos y datos preliminares recabados por las autoridades.

El ataque armado ocurrió en plena vía

El hecho se registró aproximadamente a las 15h30, cuando la víctima se desplazaba en su vehículo particular por el sector mencionado. Habitantes de la zona señalaron que individuos fuertemente armados, que se movilizaban en otro vehículo, siguieron a la víctima por varios metros.

En medio de la persecución, la víctima perdió el control del automóvil, lo que provocó un accidente vial. El vehículo quedó sin posibilidad de maniobra y se detuvo tras impactar contra una estructura cercana. El conductor permaneció dentro del carro, donde lo alcanzaron varios disparos.

Hasta el cierre de la información, no se ha precisado si el fallecimiento se produjo directamente por los impactos de bala o por las lesiones ocasionadas en el accidente subsecuente. Las autoridades indicaron que este dato será esclarecido mediante estudios forenses.

Criminalística y Fiscalía levantaron indicios en la escena

Personal de Criminalística de la Policía Nacional y agentes de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recopilar elementos que permitan avanzar en la investigación. En la escena se identificaron casquillos percutidos y rastros del impacto del vehículo, los cuales fueron fijados y embalados.

La zona estuvo acordonada mientras se desarrollaron las pericias correspondientes. Los equipos de investigación también realizaron entrevistas preliminares a residentes cercanos y analizaron cámaras de seguridad ubicadas en el sector para determinar la ruta que siguieron los agresores.

Las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido. Señalaron que esta información se difundirá una vez se realicen los procedimientos formales de reconocimiento.

Montecristi registra 88 homicidios en lo que va de 2025

Con este nuevo caso, el cantón Montecristi suma 88 homicidios en el transcurso de 2025, una cifra que continúa reflejando la compleja situación de seguridad que enfrenta esta jurisdicción. El distrito policial Manta–Montecristi–Jaramijó contabiliza 483 muertes violentas en el mismo periodo, consolidándose como una de las zonas con mayor índice de violencia del país.

Las cifras corresponden a reportes policiales acumulados hasta diciembre y muestran un incremento sostenido en comparación con años anteriores.

Manabí se mantiene como una de las provincias con mayores índices de homicidios en Ecuador, de acuerdo con reportes acumulados durante 2025

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Grietas y riesgo de desplome obligan a evacuar la Casa Municipal 2

Viuda de Fernando Villavicencio señala a Zurita por presunta extracción ilegal de datos del teléfono del candidato

Ecuador abre embajada en Emiratos Árabes Unidos para fortalecer inversión y alianzas

Moradores denuncian afectación por cambio de ruta de buses en la Lotización Trabajadores Unificados

James Cameron prohibió el uso de IA generativa en ‘Avatar: Fuego y ceniza’ para honrar a los actores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Grietas y riesgo de desplome obligan a evacuar la Casa Municipal 2

Viuda de Fernando Villavicencio señala a Zurita por presunta extracción ilegal de datos del teléfono del candidato

Ecuador abre embajada en Emiratos Árabes Unidos para fortalecer inversión y alianzas

Moradores denuncian afectación por cambio de ruta de buses en la Lotización Trabajadores Unificados

James Cameron prohibió el uso de IA generativa en ‘Avatar: Fuego y ceniza’ para honrar a los actores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Grietas y riesgo de desplome obligan a evacuar la Casa Municipal 2

Viuda de Fernando Villavicencio señala a Zurita por presunta extracción ilegal de datos del teléfono del candidato

Ecuador abre embajada en Emiratos Árabes Unidos para fortalecer inversión y alianzas

Moradores denuncian afectación por cambio de ruta de buses en la Lotización Trabajadores Unificados

James Cameron prohibió el uso de IA generativa en ‘Avatar: Fuego y ceniza’ para honrar a los actores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO