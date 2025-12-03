Ataque armado deja un conductor fallecido en Montecristi

Un hombre fue asesinado la tarde del miércoles 3 de diciembre de 2025 mientras conducía por el barrio Monte Olivo, en el cantón Montecristi, Manabí. Hombres armados lo persiguieron y atacaron a tiros, según indicaron testigos y datos preliminares recabados por las autoridades.

El ataque armado ocurrió en plena vía

El hecho se registró aproximadamente a las 15h30, cuando la víctima se desplazaba en su vehículo particular por el sector mencionado. Habitantes de la zona señalaron que individuos fuertemente armados, que se movilizaban en otro vehículo, siguieron a la víctima por varios metros.

En medio de la persecución, la víctima perdió el control del automóvil, lo que provocó un accidente vial. El vehículo quedó sin posibilidad de maniobra y se detuvo tras impactar contra una estructura cercana. El conductor permaneció dentro del carro, donde lo alcanzaron varios disparos.

Hasta el cierre de la información, no se ha precisado si el fallecimiento se produjo directamente por los impactos de bala o por las lesiones ocasionadas en el accidente subsecuente. Las autoridades indicaron que este dato será esclarecido mediante estudios forenses.

Criminalística y Fiscalía levantaron indicios en la escena

Personal de Criminalística de la Policía Nacional y agentes de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recopilar elementos que permitan avanzar en la investigación. En la escena se identificaron casquillos percutidos y rastros del impacto del vehículo, los cuales fueron fijados y embalados.

La zona estuvo acordonada mientras se desarrollaron las pericias correspondientes. Los equipos de investigación también realizaron entrevistas preliminares a residentes cercanos y analizaron cámaras de seguridad ubicadas en el sector para determinar la ruta que siguieron los agresores.

Las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido. Señalaron que esta información se difundirá una vez se realicen los procedimientos formales de reconocimiento.

Montecristi registra 88 homicidios en lo que va de 2025

Con este nuevo caso, el cantón Montecristi suma 88 homicidios en el transcurso de 2025, una cifra que continúa reflejando la compleja situación de seguridad que enfrenta esta jurisdicción. El distrito policial Manta–Montecristi–Jaramijó contabiliza 483 muertes violentas en el mismo periodo, consolidándose como una de las zonas con mayor índice de violencia del país.

Las cifras corresponden a reportes policiales acumulados hasta diciembre y muestran un incremento sostenido en comparación con años anteriores.

Manabí se mantiene como una de las provincias con mayores índices de homicidios en Ecuador, de acuerdo con reportes acumulados durante 2025